W pierwszej połowie 2020 roku ITMAGINATION miało 44 milionów zł przychodu z tytułu usług tworzenia oprogramowania, co jest wynikiem lepszym o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Zysk EBTIDA wyniósł 7,2 miliona zł i był wyższy o 39 proc. w ujęciu rok do roku. Wzrost przychodów to przede wszystkim efekt kontynuacji rozwoju na rynkach zagranicznych, a w szczególności w USA. Działania oszczędnościowe podjęte jeszcze w 2019 roku przyczyniły się do dobrego wyniku EBTIDA, a dalsze obniżanie kosztów działalności w bieżącym roku, wsparło efektywność kosztową.