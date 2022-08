Wypalone zespoły ds. bezpieczeństwa walczą z atakami o podłożu geopolitycznym i ruchami wewnątrzsieciowymi

Aby uniknąć kontroli bezpieczeństwa, cyberprzestępcy wykorzystują deepfake podczas przeprowadzania ataków

— powiedział Rick McElroy, główny strateg ds. cyberbezpieczeństwa w VMware.

Dwóch na trzech uczestników naszego raportu zaobserwowało wykorzystanie złośliwych deepfake’ów przy okazji ataku, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do ubiegłego roku. Główną metodą dostarczania jest poczta elektroniczna. Złoczyńcy nie wykorzystują już syntetycznych materiałów audiowizualnych wyłącznie w operacjach wywierania wpływu czy kampaniach dezinformacyjnych. Dziś ich nowym celem jest wykorzystanie tej technologii do kompromitacji organizacji i uzyskania dostępu do ich środowiska.