Wysoki popyt na mikroapartamenty. Czy utrzyma się w 2020 roku?

Mikroapartamenty stają się coraz atrakcyjniejszą formą inwestowania. Nabywców zachęca rentowność, która jest wyższa niż w przypadku typowych mieszkań inwestycyjnych. Z kolei najemców przyciąga lokalizacja oraz usługi dodatkowe. Mikroapartamentów przybywa we wszystkich dużych miastach Polski, a Wrocław przoduje wśród miast regionalnych.

Zdaniem analityków, obecna koniunktura na rynku deweloperskim oparta jest w znacznym stopniu na popycie o charakterze inwestycyjnym. W najnowszym raporcie przygotowanym przez JLL czytamy, że w ostatnich kwartałach popyt ze strony inwestorów, był niezwykle silny, dzięki czemu oferta wzbogaciła się o zupełnie nowy nowoczesny zasób. Zakupy inwestycyjne pozostały na wysokim poziomie m.in. dlatego że we wszystkich dużych miastach Polski wzrosły stawki najmu. Najwyższe wzrosty na koniec września br. zanotowano we Wrocławiu i w Krakowie – 5,5%. Popyt na lokale inwestycyjne napędza również migracja do miast w celach zarobkowych.

Zwrot ku mikroapartamentom

Jednym z najbardziej nowoczesnych zasobów w ofercie deweloperów są mikroapartamenty inwestycyjne, których przybywa z miesiąca na miesiąc. – Dane z ostatnich lat wskazują, że kluczową grupą nabywców są inwestorzy. Jedną z najbardziej atrakcyjnych form inwestowania są dla nich obecnie mikroapartamenty, które ze względu na małą powierzchnię są tańsze od typowych mieszkań inwestycyjnych oraz bardziej od nich rentowne – wskazuje Michał Płoucha, dyrektor zarządzający grupą BY MADE, która wprowadziła do oferty mikroapartamenty w realizowanym we Wrocławiu budynku aparthotelowym Legnicka 60C. – Dla inwestorów liczą się proste kalkulacje: ile zapłacę, a ile zarobię. Wysoka rentowność tego typu inwestycji jest możliwa dzięki relatywnie niskiemu kosztowi zakupu małometrażowego lokalu w stosunku do wysokości czynszu, jaki inwestor może uzyskać z jego najmu. Na wysokość czynszu ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to lokalizacja – wyjaśnia. Rentowność inwestycji w Legnicka 60C jest na poziomie 7% netto w skali roku. Atrakcyjność obiektu w oczach potencjalnych najemców zwiększają dodatkowe udogodnienia w budynku, takie jak recepcja i kawiarnia. Jednak to lokalizacja w centrum, w bliskiej odległości od biurowców, restauracji etc. jest kluczowa.

Michał Płoucha przewiduje, że w nadchodzącym roku podaż mikroapartamentów, a także wiedza uczestników rynku na ich temat zwiększą się. Deweloperzy liczą na to, że popyt utrzyma się na wysokim poziomie. – Zainteresowanie i podaż mikroapartamentów rosną na wszystkich głównych rynkach krajowych, ale to Wrocław przoduje wśród miast regionalnych w ofercie stricte miejskich apartamentów pod wynajem. W porównaniu do Warszawy, równie łatwo znaleźć tu najemców, a rentowność najmu jest wyższa – porównuje dyrektor zarządzający BY MADE. Jego zdaniem, w nadchodzących latach na rynek lokali inwestycyjnych w znacznym stopniu wpłynie rosnąca świadomość klientów i coraz większa wiedza na temat tego sposobu inwestowania. – Budynki aparthotelowe i apartamentowe, takie jak Legnicka 60C, to bez wątpienia przyszłość rynku lokali inwestycyjnych – twierdzi.

Czego spodziewać się w 2020?

W 2020 roku można spodziewać się dążenia rynku lokali inwestycyjnych do centralizacji. Michał Płoucha uważa, że lokale do tej pory rozproszone po całym mieście w budynkach wielorodzinnych są trudniejsze w obsłudze, a ich wykorzystywanie na krótkoterminowy najem może rodzić konflikty z innymi mieszkańcami. W obiektach tego typu najczęściej brakuje dodatkowych usług takich jak np. recepcja czy concierge service. Obiekty typowo inwestycyjne dedykowane pod wynajem łączą potrzeby wszystkich: najemców, operatorów i inwestorów, porządkując sytuację na rynku.

Legnicka 60C to kameralny aparthotel zlokalizowany tuż przy Magnolia Park. Znajdzie się w nim 129 mikroapartamentów o powierzchni od 12,5 do 30,3 mkw. Dominują lokale o wielkości 18 mkw. Mikroapartamenty będą wykańczane pod klucz. Lokal pokazowy będzie można obejrzeć już niedługo. Zarządzeniem mikroapartamentami zajmie się profesjonalny operator. W budynku znajdzie się także recepcja ze strefą do co-workingu, taras na dachu, i kawiarnia z ogródkiem. Przed budynkiem zaprojektowano miejsca postojowe oraz stojaki na rowery. Projekt architektoniczny wykonała pracownia AP Szczepaniak. Budowa aparthotelu potrwa do końca 2021 roku.

