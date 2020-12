Jutro rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej, na którym zapadną decyzje dotyczące budżetu na lata 2021-2027. Liczymy, że dojdzie do porozumienia i Polska oraz Węgry nie zgłoszą weta.

Polska wetując budżet UE mogłaby stracić nawet 27,8 mld euro w formie grantów. Trwająca od tygodni dyskusja o wecie i pryncypiach praworządności już pogorszyła wizerunek naszego kraju, zaszkodziła przedsiębiorcom i finansom publicznym – uważa Konfederacja Lewiatan.

Rada Przedsiębiorczości, do której należą największe organizacje pracodawców, od początku debaty przestrzega że zablokowanie unijnego budżetu będzie miało katastrofalne skutki dla Polski – zarówno jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, jak i międzynarodową. Rząd mógłby w ten sposób pozbawić Polaków dostępu do wartego blisko 800 mld euro specjalnego funduszu Next Generation EU, którego celem jest ożywienie gospodarek krajów członkowskich poturbowanych obecnym kryzysem.

– Z punktu widzenia polskich firm unijne pieniądze są niezbędne. W inny sposób nie uzyskamy tych środków, chyba że podnosząc podatki, ale wówczas jedną ręką będziemy pomagać, a drugą zaciskać na gardle polskiej gospodarki. Już teraz takie kraje jak Hiszpania, Grecja, Portugalia i Włochy są na nas wściekłe, bo każdy dodatkowy dzień dyskusji o budżecie opóźnia wypłatę pieniędzy, których oni potrzebują jeszcze bardziej niż my – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

– Sygnały z ostatnich godzin dają nadzieję na kompromis. To ważne bo już sama ogólnoeuropejska debata o Polsce w kontekście braku szacunku do praworządności negatywnie wpływa na zaufanie inwestorów szkodząc gospodarce, przedsiębiorcom i naszym finansom publicznym – dodaje Maciej Witucki.