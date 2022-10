Zadowolenie i satysfakcja pracowników – co na nie wpływa?

Coraz więcej pracodawców stawia na działania, mające poprawić zadowolenie i satysfakcję pracowników. Szczęśliwa kadra sprzyja poprawie wydajności całej firmy, dlatego warto wiedzieć, co wpływa na zadowolenie podwładnych z pracy.

Co wpływa na zadowolenie pracownika z pracy?

Satysfakcja z pracy jest połączeniem wielu czynników. Przede wszystkim zależy od rodzaju wykonywanych obowiązków oraz tego, czy dana osoba lub swoją pracę. Zadowolenie wynika również ze stosunku pracownika do organizacji pracy, miejsca, w którym pracuje oraz atmosfery, jaka tam panuje. Oczywiście nie bez znaczenia jest aspekt finansowy, jednak samo wynagrodzenie może nie wystarczyć, ponieważ wiele osób wymaga przede wszystkim szacunku i poczucia samorealizacji.

Zadowolenie i satysfakcja a motywacja i zaangażowanie pracownika

Kiedy jesteśmy zadowoleni i dobrze się czujemy, potrafimy zrobić więcej, a nasza motywacja do pracy wzrasta. Pracownik, który lubi przychodzić do pracy, ponieważ wie, że to, co robi, ma znaczenie, a dodatkowo czuje się w miejscu pracy komfortowo, będzie wydajniejszy i z większą ochotą podzieli się swoimi pomysłami.

Jeżeli pracownik znajdzie w swoim miejscu pracy to, czego potrzebuje do rozwoju, będzie chciał robić więcej. Dlatego zapewnienie kadrze odpowiednich warunków do wykonywania zadań może w dużym stopniu wpłynąć na ich motywację i zaangażowanie. Pracodawca, który zadba o wszystkie detale, wpływające na komfort i satysfakcję z pracy, ma szansę uzyskać najwyższą wydajność swoich pracowników, a co za tym idzie, zwiększyć obroty firmy i poprawić jej reputację.

Jak projektować biura skazane na sukces?

Atmosfera w miejscu pracy w dużym stopniu zależy od wyposażenia biura. Warto więc postawić na nowoczesne rozwiązania, tworząc wyposażenie, przyjazne pracownikom. W ostatnich latach pojawiło się wiele ciekawych elementów, które z powodzeniem pomogą stworzyć wygodne miejsce pracy. Jedną z innowacji są tzw. chillout roomy, czyli strefy relaksu. Specjalne pokoje na odpoczynek, wyposażone w wygodne sofy, na których pracownik może się odprężyć i uspokoić myśli, mogą wpłynąć na zwiększenie satysfakcji z pracy. Stawiając na takie rozwiązanie, pracodawca pokazuje swoim podwładnym, że docenia, iż potrzebują oni przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Kolejnym krokiem do sukcesu jest stworzenie pracownikom komfortowego stanowiska pracy. Wygodny fotel do biura to must have każdego dobrze wyposażonego zakładu. Zadowolenie z pracy płynie z możliwości dopasowania pozycji do wykonywanych zadań. Dlatego warto zwrócić uwagę na biurka z regulowaną wysokością. Nic tak nie wpływa na skupienie, jak wyciszenie otoczenia. W dużych biurach trudno jest o ciszę i spokój na otwartej przestrzeni. Pomocne w tym przypadku będą budki lub ścianki akustyczne, pozwalające na oderwanie się od hałasu, panującego w biurze.

Satysfakcja pracowników wpływa na dobre samopoczucie, dlatego warto ją pielęgnować. Każdy pracodawca, któremu zależy na dobrych wynikach kadry, powinien zapewnić im jak najlepsze warunki do działania.