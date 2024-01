Zaitra i SatRev nawiązują partnerstwo w ramach projektu SKAISEN Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)

Dwie wiodące firmy, Zaitra i SatRev, ogłaszają swoje partnerstwo w projekcie SKAISEN Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Celem tego projektu jest rozwój zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji (AI) do przetwarzania obrazów na statkach kosmicznych. Projekt jest prowadzony przez Zaitra we współpracy z SatRev oraz dwoma innymi partnerami z krajów członkowskich ESA. Partnerstwo jest połączeniem unikalnych kompetencji tych firm w celu wspólnego osiągnięcia sukcesu w tym innowacyjnym projekcie.

„SatRev jest zaszczycony udziałem w projekcie SKAISEN, współpracując z liderem branży, Zaitra, oraz innymi partnerami. Ten wyjątkowy moment napawa nas dumą, ponieważ nasze innowacyjne podejście do przetwarzania obrazów w kosmosie kształtuje przyszłość tej fascynującej dziedziny. Jesteśmy pełni entuzjazmu co do przyszłych osiągnięć, które wraz z naszymi partnerami planujemy wprowadzić, przyczyniając się do rewolucji w technologii kosmicznej.” – powiedział Grzegorz Zwoliński, dyrektor generalny SatRev.

Współpraca obejmuje zapoznanie Zaitra z platformą UniBus, dostarczanie obrazów przez SatRev do szkolenia modelu opartego na AI oraz rozwój platformy testowej i rozwojowej.

Projekt SKAISEN planuje również przeprowadzenie funkcjonalnych i środowiskowych testów, aby potwierdzić, że algorytm Zaitra w połączeniu z technologią edge-computing jest gotowy do wysłania na orbitę. To ambitne przedsięwzięcie ma na celu zrewolucjonizowanie obrazowania w kosmosie, a SatRev jest dumny ze swojej roli w tym innowacyjnym projekcie.