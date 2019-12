Zakończył się pilotaż programu Startup Hub: Poland Prize

26 najbardziej obiecujących zagranicznych spółek z sektora energetycznego i ICT zakończyło akcelerację w ramach Startup Hub: Poland Prize – rządowego programu Poland Prize koordynowanego przez Fundację Startup Hub Poland oraz wspieranego przez PGNiG. Wybrane do projektu spółki otrzymały możliwość rozwoju swojego rozwiązania w Polsce, a najlepsze z nich pracują wraz z PGNiG, partnerem strategicznym programu, nad wdrożeniami.

Prace nad pilotażem programu Poland Prize rozpoczęły się jeszcze w 2018 roku. Jego głównym założeniem było zdywersyfikowanie polskiej sceny startupowej poprzez efektywne włączanie zagranicznych liderów innowacji w polski ekosystem oraz zapewnienie zagranicznym zespołom wsparcia przy wdrażaniu projektów technologicznych w Polsce.

– Na pierwszy rzut oka misja programu wydaje się prosta: w ramach Poland Prize zachęcamy startupy z zagranicy do rozwoju biznesu w Polsce. Wiedzieliśmy jednak, że zrealizowanie takiego założenia jest wielkim wyzwaniem i dlatego do realizacji programu zaprosiliśmy najlepsze akceleratory działające na rynku polskim, w tym Fundację Startup Hub Poland. Podsumowując 1,5 roku funkcjonowania programu widzimy, że obrany kierunku jest właściwy: do dalszego rozwoju polskiej sceny startupowej konieczne jest przyciągnięcie odważnych pomysłów i niecodziennych rozwiązań, różnorodność stanowi tutaj istotny atut. Zagraniczni founderzy sprawiają, że nasz lokalny ekosystem jest coraz bardziej atrakcyjny na innowacyjnej mapie świata – podkreślił Marcin Seniuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundacja Startup Hub Poland oraz PGNiG koncentrowały się nad przyciągnięciem najbardziej innowacyjnych spółek z branży energetycznej. W trzech rundach akceleracyjnych udział wzięło 26 spółek m.in. z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Wśród zakwalifikowanych do programu rozwiązań znalazły się takie rozwiązania, jak przenośny generator na ogniwo paliwowe z wymiennymi zbiornikami wodoru do wielokrotnego napełniania, fotogrametryczne oprogramowanie, które może wesprzeć proces poszukiwania węglowodorów, platformy wykorzystujące AI do analizy Big Data czy nowa przyjazna środowisku technologia chłodzenia i mrożenia.

– Kiedy na początku tego roku rozpoczynaliśmy program Poland Prize, stało za nami doświadczenie współpracy jedynie z krajowymi zespołami. Przez te kilkanaście ostatnich miesięcy intensywnego programu przejrzeliśmy wspólnie z naszym partnerem StartUp Hub Poland ponad tysiąc zgłoszeń, a ostatecznie 26 innowacyjnych zespołów z całego świata zagościło w Polsce. Część nawiązała rozmowy z podmiotami z Grupy Kapitałowej PGNiG. Program miał duże tempo, w wielu przypadkach rozmowy o testowych wdrożeniach nadal są w toku. Niezależnie od formalnego zakończenia programu, współpracę z wybranymi zespołami będziemy kontynuować, bo to są bardzo ciekawe rozwiązania dla branży – powiedział Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. – Cieszy nas ogromne zainteresowanie programem – potwierdza to, że Polska jest interesującą destynacją dla zagranicznych przedsiębiorców. PGNiG jest globalną firmą i potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, dlatego szukamy innowacji również poza granicami. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że kilka startupów, z którymi rozpoczęliśmy współpracę znalazło się w gronie finalistów programu. W poszczególnych rundach programu zidentyfikowaliśmy również rozwiązania wpisujące się w obszary zainteresowania naszego biznesu. Na szczególną uwagę zasługuje m.in. projekt, dzięki któremu „sięgnęliśmy gwiazd” wykorzystując system analizujący zdjęcia satelitarne obiektów do monitorowania infrastruktury. Kolejnym rozwiązaniem godnym naszej uwagi okazał się pomysł wykorzystania nanocząsteczek do oczyszczania płuczek wiertniczych oraz ścieków produkcyjnych, dzięki któremu jeszcze lepiej możemy dbać o środowisko naturalne. Uważam, że program Poland Prize był dobrą lekcją zarówno dla startupów jak i dla nas. Wykorzystamy to doświadczenie, pozyskane projekty i zdobyte kontakty także w naszym najnowszym przedsięwzięciu – PGNiG Ventures” – podsumował Łukasz Kroplewski.

– W czasie rekrutacji do projektu szczególnie zwracaliśmy uwagę na zaproponowane przez startupy rozwiązania. Zależało nam na tym, aby do programu zaprosić spółki, które nie tylko posiadają zaawansowaną technologię, ale też mają pomysł na usprawnienie konkretnego procesu w branży energetycznej i ICT. Natomiast podczas akceleracji pracowaliśmy głównie nad tym, aby startupy dopasowały swoje rozwiązania do specyfiki polskiego rynku, tak aby zagraniczne spółki mogły z sukcesem przejść przez proces wdrożenia, przede wszystkim ze spółkami z Grupy Kapitałowej PGNiG. Cieszę się, że ponad 7-letnie doświadczenie Fundacji Startup Hub Poland w pracy z zagranicznymi startupami przydało się przy realizacji założeń programu Poland Prize – podkreślił Maciej Sadowski, prezes Fundacji Startup Hub Poland.

W ramach programu startupy otrzymały nie tylko wsparcie finansowe czy opiekę wykwalifikowanych mentorów, ale też możliwość udziału w warsztatach z profesjonalistami oraz sesjach networkingowych z inwestorami czy funduszami VC. Po każdej rundzie Fundacja Startup Hub Poland oraz PGNiG wyłaniało najbardziej obiecujące spółki. Zwycięzcami poszczególnych akceleracji zostali: brytyjski Spottitt tworzący system analizujący zdjęcia satelitarne ziemi do optymalnego pozycjonowania, m.in. elektrowni czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii, rosyjski BioMicroGel opracowujący technologię płynów oczyszczających wodę z substancji szkodliwych dla środowiska oraz niemiecki Dabbel pracujący nad technologią usprawniającą zarządzanie budynkami w sposób ekologiczny.

– Naszym planem w 2019 roku było znalezienie sposobu wejścia na europejskie rynki. Udział w programie Startup Hub: Poland Prize bardzo pomógł nam w realizacji tych założeń strategicznych. Jesteśmy też zadowoleni ze współpracy, jaką podjęliśmy z EXALO, jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG. Wspólnie zidentyfikowaliśmy problem zachowania czystości zbiorników i stworzyliśmy specjalny detergent przemysłowy oparty na mikrobiologicznych cząsteczkach, które opracowaliśmy. Mamy nadzieję, że to początek długoterminowej współpracy, której efektem będzie zwiększenie sprzedaży ekologicznych środków czyszczących wśród europejskich firm – podsumował Vladislav Perunov, założyciel BioMicroGel, zwycięzcy II rundy akceleracji Startup Hub: Poland Prize.

PGNiG oraz Fundacja Startup Hub Poland współpracowały przy realizacji programu Startup Hub: Poland Prize od lutego 2019 roku. Startup Hub Poland odpowiadała za rekrutację startupów i koordynację programu akceleracyjnego. W sumie do programu zaaplikowało prawie 1250 startupów, z których wybrano 26 innowacyjnych zespołów biorących udział w pilotażu programu. PGNiG był strategicznym partnerem projektu, który wśród zagranicznych startupów poszukiwał ciekawych, innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Po zakończeniu programu spółki konstytuują współpracę przy wdrożeniach, których efekty będą widoczne najwcześniej w 2020 roku,