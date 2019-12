Zaplanuj karierę w 2020 roku

Marzysz o awansie lub nowym miejscu pracy? Jeśli Twoim priorytetem w Nowym Roku jest rozwój kariery to już dziś warto rozpocząć starania. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dotrzeć do wyznaczonego celu.

Przełom starego i nowego roku to dla wielu z nas czas na podsumowania i plany.

Jeśli rozwój zawodowy jest jednym z Twoich aktualnych priorytetów to warto jak najszybciej ustalić konkretne cele i dążyć do ich realizacji.

Katarzyna Richter – międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej podpowiada co jest kluczowe w doskonaleniu zawodowym:

– Przede wszystkim warto zastanowić się, jak chcemy, by potoczyła się nasza kariera,

np. w jakiej firmie i na jakim stanowisku chcielibyśmy pracować za 2-3 lata lub ile chcemy zarabiać. Dzięki temu łatwiej nam będzie ustalić krótko i długoterminowe cele. Warto również znać swoje mocne i słabe strony oraz zainwestować czas w rozwój osobisty, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na realizację wytyczonych celów.

Poznaj swoje mocne i słabe strony i ustal plan działania

Świadomość mocnych i słabych, a także plan tego co w najbliższych miesiącach chcemy osiągnąć uświadomi nam jakiego stanowiska szukamy i w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać. Pozwoli też wyznaczyć zawodowy kierunek i podjąć odpowiednie kroki.

Pogłębiaj swoją wiedzę i umiejętności

Priorytetem firm w XXI wieku stało się wykonanie planu, czy tzw. „budżetu” w 100%

a nawet 120%. Organizacje koncentrują się na coraz większej wydajność i efektywność swoich pracowników a przez to mniejszą uwagę przywiązują do rozwoju ich umiejętności, czy też psychicznego dobrostanu.

Warto zatem postarać się o wygospodarowanie przynajmniej 1 godziny w tygodniu na poszerzanie swojej wiedzy.

W sieci znajdziemy mnóstwo przydatnych przydatnej wiedzy, np. w formie webinarów, kursów online, czy podcastów, zarówno bezpłatnych, jak i tych w symbolicznej cenie nie przekraczającej zakupu kawy i rogalika w ulubionej piekarni. Warto zainteresować się też ofertą kursów i szkoleń organizowanych przez uniwersytety i inne, wyższe uczelnie. Prócz przystępnych cen ich dodatkowym atutem jest to, że większość z nich jest dostępna nie tylko dla studentów. Dobrym źródłem wiedzy jest również literatura specjalistyczna. Pogłębiania wiedzy i umiejętności jest niezwykle istotne. Nasza przyszłość zależy

od ciągłego, osobistego rozwoju.

Zadbaj o dobrostan

Dobrostan (well-being) to poznawcza i emocjonalna ocena swojego życia jako przyjemnego i wartościowego, jak również satysfakcjonujący dla człowieka stan osiągany w wyniku zaspokojenia istotnych potrzeb i umożliwiający samorozwój w różnych obszarach życia, w tym również pracy zawodowej.

Jedną z najistotniejszych aktywności życiowych dorosłego człowieka jest praca zawodowa. Bardzo silnie determinuje ona sposób, w jaki ludzie oceniają własne życie. Poczucie dobrostanu w miejscu pracy ma zatem istotne znaczenie dla odczuwania ogólnego dobrostanu każdego człowieka.

– Według badań polskich naukowców, dr Agnieszki Czerw oraz dr Anny Borkowskiej na dobrostan w pracy wpływa 12 różnych czynników. To m.in.: posiadanie wpływu i kontroli nad zakresem zadań, swoboda w podejmowaniu decyzji, zróżnicowanie zadań wykonywanych w pracy, intensywność i jakość kontaktów towarzyskich, odpowiednie wynagrodzenie oraz rozwój ścieżki kariery.

Wiedząc co składa się na dobrostan możemy świadomie kierować swoją karierą

i dokonywać lepszych wyborów. – mówi Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

Trzymaj rękę na pulsie

Nawet jeśli w najbliższym czasie nie planujemy zmiany pracodawcy warto systematycznie sprawdzać aktualnie dostępne możliwości.

Pozwala to zorientować się, jakie umiejętności są wymagane na naszym stanowisku. Dzięki temu dostajemy konkretne informacje, w których obszarach powinniśmy podnosić kwalifikacje. To także dobry sposób na sprawdzanie pracodawców – być może są firmy

i stanowiska, do których bardzo pasujemy, a nie wiedzieliśmy o ich istnieniu.

– Pamiętajmy, że prócz typowych serwisów rekrutacyjnych mamy także portale dedykowane konkretnym branżom. Warto również na bieżąco aktualizować swój profil na LinkedIn. Szacuje się, że zagląda na niego ok 87% rekruterów. Dobrym źródłem informacji o ofertach pracy są również dedykowane poszczególnym branżom grupy na Facebooku.

– podpowiada Katarzyna Richter.