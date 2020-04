Zasięg koronawirusa COVID-19 – przebieg epidemii w wybranych krajach analizuje Mariusz Gromada

W Polsce nastąpiła stabilizacja liczby nowych potwierdzonych infekcji na poziomie 300 – 400 zakażeń dziennie. Znajdujemy się na „płaskim terenie położonym relatywnie wysoko nad poziomem morza”, ale nie wiemy kiedy rozpocznie się zejście. Czechy, Austria, Szwajcaria, Portugalia, Irlandia znajdują się na „ścieżce zejścia”, stabilne spadki obserwujemy we Włoszech, Niemczech i Turcji. W Stanach Zjednoczonych powstrzymano wzrost nowych potwierdzonych infekcji, jednak ta liczba utrzymuje się w granicach 30 tys. dziennie.

Trajektorie przebiegu COVID-19 wybranych krajów z potwierdzeniem do 15 tys. infekcji

W Polsce, od dosyć dawna, mamy do czynienia ze stabilizacją liczby nowych potwierdzonych infekcji, gdzie wykryte przypadki oscylują w granicach 300 – 400 zakażeń dziennie. W wielu krajach, o podobnym przebiegu epidemii, udało się uzyskać systematyczny spadek tej liczby (np. Czechy, Austria, Szwajcaria, Norwegia i inne). Miejmy nadzieję, że niebawem również Polska zmieni trend na spadkowy. W przypadku naszego kraju coraz mniejszy sens ma mówienie o „szczycie” zachorowań. Obecnie znajdujemy się na „płaskim terenie położonym relatywnie wysoko nad poziomem morza”. Nadal nie wiemy kiedy rozpocznie się zejście i ile potrwa czasu.

Trajektorie przebiegu COVID-19 wybranych krajów z potwierdzeniem do 30 tys. infekcji

Szwajcaria jest w głębokim trendzie spadkowym. Uwzględniając poprzednią dynamikę to naprawdę świetna wiadomość – wirusa można kontrolować! Portugalia oraz Irlandia również znajdują się na „ścieżce zejścia”.

Trajektorie przebiegu COVID-19 wybranych krajów z potwierdzeniem do 50 tys. infekcji

„Zwiększając” skalę dostrzegamy kolejne dwa kraje z pozytywną zmianą. Holandia i Belgia szczyt zachorowań mają już za sobą.

Trajektorie przebiegu COVID-19 wybranych krajów z potwierdzeniem do 100 tys. infekcji

Kolejne „zwiększenie” skali ujawnia trajektorię Chin. Krzywa Chin, którą cechuje nagły spadek niemal do „0”, różni się znacząco od analogicznych przebiegów w Europie.

Trajektorie przebiegu COVID-19 wybranych krajów z potwierdzeniem do 250 tys. infekcji

Powiększenie do „250 tys. infekcji” obrazuje z jak wielkim problemem mierzyły się (i mierzą) Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Turcja oraz Rosja. Francja zanotowała silne spadki. Stabilne spadki obserwujemy we Włoszech, Niemczech oraz Turcji. Hiszpania, po silnych spadkach, ustabilizowała się na około 4 tys. nowych potwierdzonych zakażeń dziennie – to duża liczba. Pewne sygnały świadczące o poprawie są również widoczne w Wielkiej Brytanii. Rosja jest nadal w trendzie wzrostowym.

Trajektorie przebiegu COVID-19 w USA

Skala liczby chorych oraz liczby zakażeń w USA jest absolutnie nieporównywalna do pozostałych krajów świata. W Stanach Zjednoczonych powstrzymano wzrost nowych potwierdzonych infekcji, jednak ta liczba utrzymuje się w granicach 30 tys. dziennie! W USA zidentyfikowano ponad milion zakażeń, a z badań Uniwersytetu Stanforda wynika, że liczba faktyczna jest wielokrotnie większa.