Zmiany w przepisach BHP. Prawnik: będą zniechęcać przedsiębiorców do pozwalania na pracę zdalną

Od 17 maja w życie wchodzą zmiany dotyczące przepisów BHP. Z jednej strony nie wydają się one być rewolucyjne, ale z drugiej niektóre firmy mają wątpliwości, co do ich kształtu. Prawnicy uważają także, że zmiany mogą doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy będą jeszcze mniej chętnie pozwalać pracownikom na pracę zdalną.

Od 17 maja 2024 r. wszystkie stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, w tym komputery stacjonarne i laptopy, muszą spełniać nowe wymogi bhp i ergonomii, zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie 17 listopada 2023 r

Zmiany dotyczą przede wszystkim konieczności zmian podkładki pod laptopy czy umożliwienia pracownikom ustawienia sprzętu na wysokości oczu. Przedsiębiorcy do zmian podchodzą sceptycznie, szczególnie gdy firmy mają wiele stanowisk administracyjnych lub część pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie.

– Zmiany dotyczą zasad BHP przy pracy z monitorami komputerowymi. Stanowisko pracy będzie wyglądać inaczej i podlegać nowym zasadom. Nie ma wielkich wątpliwości, co do pracy stacjonarnej, ale w przypadku pracy zdalnej jest dyskusja czy przystosowanie stanowiska pracy do obowiązku powinien ponieść pracownik czy pracodawca. Mowa o zakupie myszki, podkładki pod laptopa czy komputer albo nawet nowego siedzenia – mówi mecenas Marek Jarosiewicz. – Jeżeli pracownik pracuje przez połowę dnia przy komputerze to musi mieć zapewnione takie warunki, by wzrok pracownika był na górnej krawędzi monitora – dodaje.

Przy pracy stacjonarnej nie ma wątpliwości, że stanowisko pracy powinno być wyposażone przez pracodawcę. W przypadku pracy zdalnej są wątpliwości.

– To bardzo częsty dylemat, który na bazie tych przepisów będzie jeszcze bardziej jaskrawo uwydatniony: kto jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca pracy podczas pracy zdalnej? Dyskusje pracodawców są w tym przypadku bardzo burzliwe i często dochodzi do konfliktów relacji pracownik-pracodawca, które kończą się tym, że firmy ograniczają pracę zdalną. Te przepisy najbardziej dotyczą sektora IT i firm posiadających kadry pracujące przy komputerach – przyznaje mecenas Marek Jarosiewicz.

Zmiany będą wiązały się z kosztami dla przedsiębiorców – w wielu firmach konieczna będzie wymiana elementów związanych z przygotowaniem stanowiska pracy.