Zmiany w Shell Polska: Katarzyna Warzywoda i Monika Kielak-Łokietek na nowych stanowiskach kierowniczych

Katarzyna Warzywoda, która do tej pory pełniła funkcję dyrektorki ds. rozwiązań flotowych na Europę Środkową i Południową w Shell, w kwietniu br. objęła stanowisko dyrektorki działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska. W nowej roli będzie odpowiedzialna za rozwój polskiego biznesu Mobility (sieci stacji paliw) i rozszerzenie portfolio firmy o elektromobilność i paliwa alternatywne. Monika Kielak-Łokietek, dotychczasowa dyrektorka biznesu mobilności, prezeska zarządu Shell Mobility i członkini zarządu Shell Polska, od kwietnia 2024 r. zajmuje stanowisko dyrektorki ds. portfela sieci. Monika pozostaje w zarządzie Shell Polska, a w maju br. przekaże Katarzynie Warzywodzie funkcje prezeski Shell Mobility.

Katarzyna Warzywoda jest związana z Shell od ponad 20 lat. Przez ostatnie trzy lata, jako dyrektorka ds. rozwiązań flotowych na Europę Środkową i Południową w Shell, była odpowiedzialna za rozwój segmentu flotowego w tym regionie. Jednym z kamieni milowych było wdrożenie karty hybrydowej Shell Card EV w krajach Europy Środkowej i Południowej, co stanowiło znaczący krok we wsparciu klientów B2B w dekarbonizacji ich flot. Katarzyna Warzywoda jest absolwentką kierunku stosunki międzynarodowe Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskała tytuł magistra.

– Przyszedł czas na kolejne wyzwania. W nowej roli będę mogła wykorzystać moje doświadczenia w obszarze rozwiązań flotowych i przełożyć je na rozwój polskiego biznesu mobilności. Będziemy dążyć do skutecznego rozszerzenia portfolio firmy o elektromobilność i paliwa alternatywne, tak aby przybliżyć się do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa energetycznego o zerowej emisji netto do 2050 r. Swoją przygodę zawodową w Shell rozpoczęłam właśnie w dziale mobilności więc to ekscytujący powrót do korzeni. Serdecznie dziękuję Monice za prowadzenie tak profesjonalnego zespołu, który każdego dnia przyczynia się do wzmocnienia marki Shell na rynku polskim i europejskim – mówi Katarzyna Warzywoda, nowa dyrektorka biznesu mobilności w Shell Polska, członkini zarządu w Shell Polska.

Monika Kielak-Łokietek w okresie swojej ponad 25-letniej kariery w Shell bierze czynny udział w rozwoju biznesów firmy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ostatniej roli przez blisko trzy lata profesjonalnie i z pasją prowadziła biznes Mobility kierując zespołem ponad 4 tysięcy osób w trudnym czasie biznesowym, wynikającym z sytuacji ekonomicznej i politycznej. W tych latach wraz z zespołem znacząco powiększyła sieć stacji paliw, wdrożyła koncept elektromobilności, w tym pierwsze własne ładowarki Shell Recharge oraz stacje LNG. Monika wprowadziła na rynek polski ulepszoną formułę paliw premium Shell V-Power oraz nową markę i koncept kawiarniano-gastronomiczny Shell Café, dzięki któremu Shell uzyskał dwucyfrowy wzrost biznesu pozapaliwowego. Na swoim nowym stanowisku Monika będzie odpowiedzialna za restrukturyzację portfolio sieci Shell.

– Minione trzy lata w branży paliwowo-energetycznej to czas wielu zawirowań, kryzysów i wyzwań osadzonych na niezwykle dynamicznej scenie ekonomiczno-politycznej. To był dla mnie wielki zaszczyt i jednocześnie ogromna satysfakcja prowadzić biznes w tak trudnym czasie. Wspólnie z zespołem, nie tylko dźwignęliśmy największe wyzwania, ale też rozbudowaliśmy Shell o nowe stacje oraz wzmocniliśmy markę Shell na rynku polskim. Shell Recharge i Shell LNG stały się wyznacznikiem naszego udziału w transformacji energetycznej. Shell Café przyciąga klientów wyjątkową ofertą, która dodaje energii w podróży kierowcom, a paliwa premium Shell V-Power – samochodom. Z przyjemnością przekazuję prowadzenie biznesu Mobility w ręce doświadczonej liderki Katarzyny Warzywody i jestem przekonana o kolejnych sukcesach działu pod jej pieczą – mówi Monika Kielak-Łokietek, dyrektorka ds. portfela sieci, członkini zarządu w Shell Polska.

Monika Kielak-Łokietek jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego SGH, a także wydziału zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra. Monika ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.