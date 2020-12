Gaz ziemny paliwem przejściowym w energetyce

W swoim najnowszym Raporcie eksperci Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych analizują możliwe warianty ścieżek transformacji z wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa pomostowego, wyznaczają perspektywę osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz szacują koszt przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce.

Transformacja energetyczna to wyzwanie, którego realizacja wciąż rodzi wiele znaków zapytania. Na postawione pytania nie mamy jednoznacznej odpowiedzi pomimo tego, iż jak mogłoby się wydawać, wartości leżące u podstaw ochrony klimatu są elementem globalnego konsensusu. Nasilające się zmiany klimatyczne stają się przedmiotem wzrastającej aktywności ekologów, a czynniki te stały się kołem zamachowym zdecydowanych działań ze strony Unii Europejskiej, która wdraża nową wizję rozwoju gospodarczego Europy. Europejski Zielony Ład to wyzwanie dla wszystkich państw członkowskich, a w szczególności dla Polski. Nadrzędny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. powoduje konieczność podjęcia radykalnych zmian, a przede wszystkim wyeliminowania wysokoemisyjnych paliw z miksu energetycznego.

Odejście od węgla jest możliwe w polskiej gospodarce w 2035 r. Ze względu na koszty inwestycji nie jest to scenariusz optymalny. Bardzo wiele zależeć będzie od tego jak wykorzystamy gaz ziemny.

Dolnośląski Instytut Studiów Strategicznych (DISE) w swoim raporcie „Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w Polsce” porównuje skutki różnych scenariuszy pożegnania z węglem.

– Przeanalizowaliśmy dwa możliwe scenariusze, ten który nazywamy odnawialnym, zakłada odejście od węgla w 2035 r. – mówi w rozmowie z MarketNews24 Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu DISE. – W tym scenariuszu większość potrzeb energetycznych będzie pokrywana ze źródeł odnawialnych i gazu ziemnego, z udziałem również elektrowni jądrowych.

Drugi scenariusz, określono w raporcie jako zdywersyfikowany. Zakłada odstąpienie od paliwa węglowego po 2040 r. W świetle pogłębionej analizy zapisów klimatyczno-energetycznych strategii wspólnoty europejskiej i Polski w zakresie transformacji gospodarki w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej, zdaniem autorów najbardziej optymalnym jej scenariuszem, godzącą interesy i oczekiwania wszystkich stron globalnych przekształceń, jest scenariusz zdywersyfikowany.

Zdywersyfikowany scenariusz transformacji energetycznej stanowi najkorzystniejszą opcję w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego, tj. do roku 2040, zapotrzebowania na energie elektryczną. Scenariusz ten zachowuje również racjonalność wydatków inwestycyjnych i ograniczeń emisji CO2 na poziomie akceptowalnym.

W obu scenariuszach gaz ziemny będzie wypełniał lukę po węglu oraz wspierał znaczenie źródeł odnawialnych.

– Aby zapewnić dostawy gazu ziemnego w potrzebnych ilościach potrzebna jest rozbudowa terminali i połączeń transgranicznych – wyjaśnia ekspert. – Bardzo istotna jest więc realizacja inwestycji Baltic Pipe.