2020 będzie rokiem chmury

Miniony rok to 12 miesięcy wytężonej pracy dla RamBase i naszych klientów.

Z obserwacji jakie mamy wynika jasno, że dzisiaj biznes oczekuje rozwiązań IT

w pełni elastycznych, mobilnych, nowoczesnych i przewidywalnych kosztowo. Systemy ERP oparte o chmurę są i w dalszym ciągu będą przyszłością rynku IT w Polsce. Naszym zdaniem wielki potencjał drzemie w takich sektorach jak produkcja, dystrybucja i logistyka. W tych obszarach dotychczasowe rozwiązania On-premise będą musiały ustąpić miejsca nowocześniejszym, tańszym, szybszym i o wiele wygodniejszym rozwiązaniom Cloud ERP. Według naszych prognoz, tego rodzaju rozwiązania w 2020 roku będą stanowiły 35 a może nawet 50 % całego rynku ERP w Polsce dla niektórych branż.

Taka optymistyczna prognoza wynika z konkretnych czynników. Czołowi dostawcy systemów ERP coraz przychylniej patrzą w stronę rozwiązań chmurowych. Badania IDG „Chmura publiczna w Polsce 2019” pokazują, że blisko jedna trzecia (31 proc.) wszystkich małych, 23 proc. średnich i 17 proc. dużych firm jest już dostarczana w modelu chmury obliczeniowej. Kolejne 20% deklaruje chęć przejścia na rozwiązania oparte o Cloud. Te wszystkie okoliczności pokazują, że możemy z optymizmem patrzeć na rozwój technologii chmurowej w systemach ERP. Z naszej perspektywy Polska to naprawdę ciekawy i perspektywiczny rynek. Szacujemy potencjał wdrożeń naszego rozwiązania w pierwszych latach będzie rósł bardzo dynamicznie, analogicznie jak w krajach Europy północnej.

Analitycy zajmujący się rynkiem IT przewidują, że chmura będzie liderem wśród wszystkich wdrożeń. IDC przewidywało udział rozwiązań opartych o cloud na poziomie od 21% do 38%. Myślę, że śmiało możemy przyjąć te założenia, zwłaszcza, że dotychczasowe bariery dotyczące głównie kwestii bezpieczeństwa zostały zniesione. Kolejnym argumentem, który może przekonać do implementacji tych wdrożeń są oszczędności. Analitycy IDC szacują, że wdrożenia oparte o chmurę pozwalają zredukować od 30 do 40 % kosztów działania całego przedsiębiorstwa. Dla RamBase jest to nawet 77% TCO. Według wielu analiz i firm badawczych chmura obliczeniowa będzie wiodła prym we wszystkich wdrożeniach IT. Polskie firmy, jeśli nadal chcą dynamicznie się rozwijać muszą inwestować w profesjonalne rozwiązania ERP. Oceniamy, cały rynek IT w perspektywie najbliższych 5 lat czeka rozwój na szeroką skalę, głównie w obszarze ERP.

Autorem komentarza jest Jakub Polkowski Channel Executive Poland, RamBase – Jakob Hatteland Computer AS.