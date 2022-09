3 na 10 firm obszaru bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości planuje wzrost zatrudnienia

Blisko co trzecia firma (29%) branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości chce w ostatnim kwartale 2022 roku zatrudniać nowych pracowników. To dobra informacja dla osób planujących zmianę pracy ponieważ oznacza, że dalszym ciągu stosunkowo łatwo będą mogły znaleźć nowego pracodawcę. Ten sektor rynku jest jednym z nielicznych, które w końcówce roku prognozują zwiększone zapotrzebowanie na nowe ręce do pracy. Tak wynika z najnowszych danych raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od października do końca grudnia. Zmniejszenie liczby etatów przewiduje 22% firm z tej branży, natomiast 42% organizacji chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie.

Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” pokazuje, że w ostatnich miesiącach 2022 roku kandydaci poszukujący pracy w sektorze bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości będą mogli liczyć na nowe oferty pracy. Plany rekrutacyjne pracodawców są optymistyczne – prognoza netto zatrudnienia dla tej branży, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +6%. W praktyce oznacza to, że nadal większość firm będzie rekrutować nowych pracowników i powiększać swoje zespoły. W ujęciu kwartalnym wskaźnik ten jednak spadł o 7 punktów procentowych, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wynik jest niższy o 3 punkty.

– Rynek pracy w branży bankowości i finansów ustabilizował się, jednak nadal widzimy szczególne zapotrzebowanie na stanowiska eksperckie. Pracodawcy poszukują przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów, którzy dodatkowo wyróżniają się kompetencjami IT i rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Jest to oczywiście trend związany z nieustannie postępującą cyfryzacją tego sektora. Wyhamowanie wynika również z sytuacji ekonomicznej, mierzymy się z wysoką inflacją, która w połączeniu ze wzrostem oczekiwań finansowych kandydatów i niejednokrotnie potrzebą podniesienia wynagrodzeń zatrudnionych już osób, pochłania dużą część budżetu rocznego. Dodatkowo obserwujemy mniej nowych inwestycji ze względu na niepewną sytuację geopolityczną. Wysoka inflacja sprawia, że przedsiębiorcy wstrzymują swoje plany inwestycyjne, ponieważ nie są w stanie oszacować kosztów, z jakimi przyjdzie im się mierzyć w najbliższej przyszłości. Wszystkie te czynniki składają się na barierę w podejmowaniu ryzyka inwestycyjnego, w tym tworzeniu nowych miejsc pracy – mówi Marta Szymańska, manager rekrutacji stałej w Manpower.

29% pracodawców reprezentujących sektor bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości planowało powiększać swoje zespoły w III kwartale 2022 roku. Prognoza rekrutacyjna na październik-grudzień wskazuje jednak wzrost o 4 punkty procentowe odsetka firm planujących zwolnienia – z 18% na 22%. Pozostawienie zatrudnienia do końca 2022 roku na niezmienionym poziomie przewiduje 42% pracodawców, a to prognoza o 10 punktów procentowych niższa, niż w poprzednim kwartale. 7% pracodawców nie potrafi sprecyzować planów rekrutacyjnych na kolejne miesiące, w poprzednich 3 miesiącach tego roku był to 1%.

Co jest istotne dla osób poszukujących zatrudnienia w branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości? – Kandydaci zwracają uwagę na elastyczność w zakresie czasu, miejsca i godzin pracy. Są przyzwyczajeni do możliwości jakie pojawiły się podczas pandemii, związanych między innymi z home office, przy którym chcą pozostać choćby w częściowym wymiarze. Niezmiennie, obok pobudek finansowych, główną motywacją do zmiany pracy przez kandydatów są możliwości rozwoju. Widoczne jest także zwiększone zainteresowanie stanowiskami w dużych korporacjach, których rozbudowana struktura pozwala na awansowanie w obrębie organizacji. Dla pracodawców natomiast niezwykle ważne jest, by kandydat planował pozostać w firmie na dłużej, dlatego podczas procesów rekrutacyjnych, szczególnie analizuje się motywację do zmiany pracy oraz długość poprzednich zatrudnień – mówi Marcin Pawelec, lider zespołu rekrutacji stałej w Manpower.

Jak dodaje Marta Szymańska, rekruterzy zauważają większą niż dotychczas ostrożność firm w zatrudnianiu nowych pracowników. – Pracodawcy chcą mieć pewność, że ich decyzja jest obarczona ryzykiem w najmniejszym możliwym stopniu, dlatego wprowadzają do procesu decyzyjnego więcej osób, co wpływa na jego wydłużenie o kolejne etapy. Widzimy też mniejszą elastyczność w kontekście kompetencji danej osoby. Organizacje coraz częściej szukają „kandydata idealnego”, który będzie wymagał minimalnego nakładu w procesie wdrożeniowym – podsumowuje ekspertka.

Plany pracodawców na ostatnie miesiące 2022 roku dla tej branży w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są bardziej optymistyczne, niż prognozy odnoszące się do polskiego rynku pracy. Prognoza netto zatrudnienia w sektorze bankowości, finansów ubezpieczeń i nieruchomości dla regionu EMEA na IV kwartał bieżącego roku wynosi bowiem +37%.