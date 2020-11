6 milionów Polaków skorzystało z Genially

Ostatnie miesiące przeniosły do Internetu zarówno biznes, jak i edukację. Komunikatory, rozmowy wideo, dokumenty – w tym wszystkim wygrywają zdalne rozwiązania. Według statystyk firmy Genially, której narzędzie umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji, w 2020 roku w Polsce ok. 6 milionów osób skorzystało z ich narzędzia. Czy zmienią również nasze nawyki?

Korporacje, media czy nauczyciele – użytkownicy docenili potencjał narzędzia do interaktywnej prezentacji treści. Jak wynika ze statystyk Genially, około 30% ich użytkowników to pracownicy dużych firm, 30% to nauczyciele, a pozostałe 40% to osoby z innych branż, w tym coraz większe grono projektantów czy marketingowców. Genially jest obecne w ponad 190 krajach, a Polska zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce państw z największą ilością użytkowników.

Z potrzeby biznesu

Pomysł na Genially powstał w grupie specjalistów, która zajmowała się tworzeniem ekskluzywnych materiałów dla klientów biznesowych. Jednak przyszli założyciele Genially zauważyli, że przekazanie inspirujących idei i planów za pomocą dotychczasowych, stacjonarnych narzędzi, takich jak PowerPoint, było czasochłonne, często mało atrakcyjne wizualnie i trudne do ponownego wykorzystania. Dlatego zaczęli projektować gotowe szablony infografik i narzędzi do prezentacji treści, które miały być nie tylko dostępne i tanie, ale również intuicyjne. Dzisiaj Genially umożliwia zdalne i grupowe tworzenie różnego rodzaju projektów i korzystanie z gotowych, w pełni edytowalnych wzorów prezentacji oraz ofert biznesowych, infografik i narzędzi edukacyjnych.

„Z perspektywy użytkownika to duża wygoda, bo pozwala zrezygnować z klasycznego programu zainstalowanego na komputerze. Dzięki przeglądarce możemy przez Internet – i nawet w trakcie wprowadzania zmian – dzielić się efektami naszej pracy” – mówi Pedro Calvo Roldan, Growth Manager w Genially.

Zamieniamy PowerPointa na rozwiązania internetowe?

Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy po raz pierwszy w związku z pandemią musieliśmy zatrzymać się na chwilę, wiele osób czekało na szybki powrót do zawodowej „normalności”. Teraz wiemy już, że nasz świat i sposób pracy prawdopodobnie nigdy nie wrócą do tego, co znaliśmy wcześniej – wielomiesięczne zmiany nawyków wpłynęły również na styl zarządzania firm i organizację zespołów. W nową i niezwykle dynamiczną rzeczywistość idealnie wpisuje się Genially, które pozwala zdalnie łączyć ze sobą różne platformy. Narzędzie odpowiada również na potrzeby dużych firm, pozwalając na stworzenie w pełni spersonalizowanych graficznie materiałów, które zapewniają biznesowy profesjonalizm. Genially jest gotowe także na wyzwania stojące przed mniejszymi firmami, dzięki profesjonalnym szablonom do przygotowywania raportów.

Ostatnie miesiące pokazały, że Genially wykorzystywane jest równie chętnie wśród klientów biznesowych, jak i w edukacji, gdzie nauczyciele dość szybko dostrzegli jego potencjał. Windą do popularności okazało się jednak przejście szkół i uczelni na naukę zdalną – coraz więcej z nich zaczęła wówczas korzystać z tego narzędzia, którego nawet darmowa wersja daje użytkownikowi ogromne możliwości. „Liczba nauczycieli i uczniów korzystających z Genially ogromnie wzrosła od kiedy poszczególne kraje zdecydowały się na wdrożenie nauczania online. Położyliśmy nacisk na to, by w krótkim czasie dostosować Genially do potrzeb edukacyjnych i sprawić, by było możliwie łatwe i intuicyjne w obsłudze” – mówi Pedro Calvo Roldan, Growth Manager w Genially. „Duże znaczenie w popularyzacji Genially mają inicjatywy społecznościowe – nauczyciele sami udostępniają efekty swojej pracy i pomagają innym przygotować się do nowej szkolnej rzeczywistości. Oczywiście dzięki temu również osoby uczące się czy pracujące stacjonarnie mają dostęp do ogromnej bazy materiałów” – dodaje Pedro Calvo Roldan i zachęca do założenia darmowego konta na Genial.ly, by sprawdzić jego możliwości – prezentacje, quizy, interaktywne obrazki, infografiki i wiele innych, a do tego mnóstwo gotowych szablonów do wykorzystania, które gwarantują oszczędność czasu i świetny efekt.

Giganci w chmurze

Tam i z powrotem – to podsumowanie drogi, którą przeszło Genially. Od koncepcji grupy specjalistów pracujących w dużej firmie, przez początkujący startup, aż do narzędzia, z którego korzystają ogromne międzynarodowe korporacje. Unilever, McDonald’s, Michelín, Porsche, Santander Bank i Telefonica – to tylko niektóre firmy, które Genially ma swoim portfolio. Z narzędzia korzystają również duże ośrodki naukowe, takie jak Oxford, Cambridge, Uniwersytet Nowojorski (NYU) i Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco (UCSF). Wszystko wskazuje na to, że grupa użytkowników Genially będzie bardzo szybko rosnąć. Zauważa ich też branża na całym świecie – w 2019 roku Genially wygrało Global Edtech Startup Awards (GESA), który jest największym konkursem dla firm z obszaru edtech, gdzie zostało wybrane najlepszym startupem przyszłości. Potencjał startupu dostrzegł również między innymi polski fundusz venture capital – Market One Capital, który zainwestował w Genially wraz z innymi, zagranicznymi funduszami VC.