7 pomysłów na luksusowe wakacje na Węgrzech

Węgry często kojarzą się nam z ciepłymi źródłami, ich stolicą – Budapesztem. Zazwyczaj jest to destynacja dla osób, chcących zrobić sobie “weekendowy wyskok” od rzeczywistości, jednak na Węgrzech, jak to w europejskim kraju – możliwości jest wiele. W tym artykule omówimy te wymagające większego budżetu, charakteryzujące się wyższym standardem pobytu. Pokażemy hotele, w których bezwstydnie będziecie mogli odbyć rozmowę biznesową, a także przeprowadzić konferencję, czy zebranie.

Ibis Budapest Castle Hill

Pierwszy hotel, o którym opowiemy znajduje się w samym centrum stolicy Węgier. W cenie noclegu jest WI-FI, klimatyzacja, bar, całodobowa recepcja. Za dodatkową opłatą ok. 75 zł zjecie obfite śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. Opcje pokoju są różne – jest możliwość wyboru zakwaterowania np. z lodówką. W każdym pokoju znajduje się zaś telewizor, biurko, ręczniki. W ciągu dnia skorzystać można także z restauracyjnego MENU. Atrakcją najbliższą hotelu, którą warto przy okazji odwiedzić jest Muzeum Historyczne w Budapeszcie (ok. 1 kilometr). Miejsce przystosowane jest również dla miłośników sportów, co wykorzystać można w celach integracyjnych zespołu: tenis stołowy, ziemny, czy pobliskie ścieżki rowerowe. W hotelu zapewniono centrum biznesowe oraz automaty z przekąskami i napojami. Personel całodobowej recepcji posługuje się językiem niemieckim, angielskim, francuskim i węgierskim. Goście hotelu mogą za dodatkową opłatą skorzystać z transferu na lotnisko, które oddalone jest od obiektu 15 kilometrów.

Novotel Budapest City

To hotel o wysokim standardzie, ulokowany w dzielnicy 12. Hegyvidék w Budapeszcie, 1 kilometr od Ogrodu Filozofów. Obiekt idealny jest na różnorodne zjazdy, konferencje i zgrupowania, gdyż oferuje 319 pokojów. Wszystkie pokoje mają dźwiękoszczelne okna, a ich wyposażenie obejmuje telewizję, Wi-Fi oraz minibar i urządzenie do parzenia kawy/herbaty. Wyposażenie ich obejmuje czepki kąpielowe wraz z takimi udogodnieniami jak suszarka do włosów i ręczniki kąpielowe. Warto zaznaczyć, że w ofercie dla gości hotelowych są również łaźnie, basen, nasłonecznione tarasy oraz bogate w swoją ofertę SPA. Dla osób wybierających się w ściśle biznesowych celach, hotel oferuje centrum biznesowe, które jest odpowiednio doposażone. Dodatkowo płatne są śniadania serwowane w hotelowej restauracji. Doba hotelowa, w zależności od terminu waha się w cenach pomiędzy 440, a 510 złotych. Wspomniany wcześniej Ogród Filozofów jest idealną lokalizacją do odbywania spokojnych spacerów i rozmów. Znajduje się on na Górze Gellerta, z której rozpościera się malowniczy widok na Budapeszt.

Green Hotel Budapest

Green Hotel Budapest to wyjątkowy, designerski hotel położony tuż obok stacji metra w Budapeszcie. Znajduje się on obok takich obiektów, jak: Hungexpo, hali wystawowej BOK i hali sportowo – widowiskowej Papp László SportAréna. W cenie zakwaterowania dla gości zapewnione są przestronne pokoje, WI-FI, telewizor i lodówka. W niektórych pokojach znajduje się klimatyzacja. Hotel ma swój parking oraz restaurację, która serwuje za dodatkową opłatą śniadania i obiady. Cena za dobę hotelu waha się pomiędzy 350, a 400 złotych.

Hotel Golden Lake Resort

Hotel o bardzo wysokim standardzie i niezwykle pozytywnych ocenach publikowanych przez gości. Charakteryzuje się personelem o wysokiej życzliwości, mówiącej w kilku językach. To doskonałe miejsce do połączenia pracy z odrobiną relaksu i zaznania luksusu w ścianach czterogwiazdkowego hotelu. W hotelu do dyspozycji gości jest sala konferencyjna, restauracja, dwa baseny, SPA, siłownia, prywatny parking i bar. Za dodatkową dopłatą możliwy jest transfer z lotniska. W zasadzie w hotelu jest wszystko, co potrzebne do zrelaksowania się, jednak właściciele informują, że dla miłośników sportu blisko obiektu znajdują się ścieżki rowerowe oraz pole golfowe.

Rubin Wellness Hotel Budapest ****

To hotel o wysokim standardzie, położony u stóp góry Sas-hegy. Otoczenia obiektu jest niesamowicie spokojne i w zgodzie z naturą. Do dyspozycji gości jest 79 pokoi. Każdy pokój wyposażony jest w telewizor, radio, telefon, minibarek, WI-FI oraz klimatyzację. W hotelu znajduje się również bar, restauracja i miejsce na grilla. W Business Center do dyspozycji gości są komputery, dostęp do internetu, ksero, telefon. W oddzielnej sali jest miejsce na prezentacje, konferencje i szkolenia. W obiekcie znajduje się aż siedem różnorodnych sal konferencyjnych. Sale są wyposażone we wszystkie udogodnienia związane z nagłośnieniem. Hotel oferuje również usługi związane ze strefą relaksu: SPA, salon kosmetyczny, solarium, jacuzzi i basen. Miejsce wydaje się idealnym na wyjazd zespołu – to idealne połączenie kwestii biznesowych z odrobiną wypoczynku i zdrowia w postaci świeżego, górskiego powietrza.

Boutique Hotel Victoria Budapest ****

Hotel charakteryzuje się kameralną atmosferą i indywidualnym podejściem do klienta. To rodzinny biznes, który gwarantuje spersonalizowane usługi. Położony jest w centrum Budapesztu, u stóp Zamku Królewskiego w Budapeszcie, nad samym brzegiem Dunaju. Obiekt posiada 27 pokoi z widokiem na centrum europejskiej stolicy. W cenie hotelu zawarte jest WI-FI, klimatyzacja, obfite śniadania bufetowe, a także sala koncertowa i herbaciarnia. Skorzystać możecie także z darmowych saun, czy palarni.

Hotel Clark Budapest – Adults Only

Hotel znajdujący się w Dzielnicy Zamkowej Budapesztu, stawiający na najwyższą jakość – jest obiektem pięciogwiazdkowym. Hotel oferuje takie udogodnienia jak restauracja, masaż, sauna, parking, WI-FI, a także śniadanie w cenie. Cena za dobę wynosi od 950 złotych w zależności od wybranego pokoju i udogodnień. To idealne miejsce dla wielbicieli designerskich wnętrz i wysokiego komfortu.

Węgry – informacje praktyczne przed wyjazdem

Najczęściej wybieranym środkiem lokomocji do Węgier jest samochód. Dystans nie jest bardzo odległy, więc nie trzeba przeznaczać na tę podróż wielu godzin. My proponujemy Państwu wybór trasy przez Słowację.

Przed wyruszeniem w trasę, pamiętajmy o tym, by zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

Ważny paszport lub dowód osobisty

Winiety wymagane już na Słowacji na autostradach oraz drogach szybkiego ruchu, ale i na Węgrzech, o których warto zadbać przed wyjazdem kupując na jednej z stron WWW, np. TUTAJ

Dobry stan techniczny samochodu m.in. sprawne światła i hamulce, warto zadbać również o trójkąt oraz apteczkę

Sporządzenie planu trasy ułatwi jej przebieg.

Pamiętajmy o ograniczeniach prędkości, które mogą różnić się od tych obowiązujących w Polsce, żeby w przyjemnej podróży nie przeszkodził wysoki mandat. Przekroczenie prędkości o 20 km/h może sktukować mandatem o wysokości 30.000 huf, a przekroczenie prędkości o 50 km/h może nas kosztować aż 60.000 huf.