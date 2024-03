Decyzja RPP już dzisiaj. Ekonomiści pewni, ale historia uczy ostrożności

Ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej są mocno przewidywalne. Wydaje się, że tak też będzie dzisiaj, ale nie raz już byliśmy w takich sytuacjach zaskakiwani. W tle lepsza koniunktura w Europie oraz koniec serii spadków PKB na Węgrzech.

Lepsza koniunktura w Europie

Wczoraj poznaliśmy indeksy PMI dla usług w Europie. Ogólny wynik dla strefy euro okazał się symbolicznie lepszy od oczekiwań, sięgając 50,2 pkt. Jest to jednak owe 0,2 pkt nie tylko więcej od oczekiwań, ale też od granicy rozdzielającej przewagę odpowiedzi pozytywnych od negatywnych. To pierwszy wynik ze wspomnianą przewagą od lipca zeszłego roku. Słabiej od oczekiwań wypadła z kolei Wielka Brytania, tam jednak sam rezultat, mimo że nie osiągnął zakładanych rezultatów, jest wyższy i wynosi 53,8 pkt. Po tych danych inwestorzy znów optymistycznie spojrzeli na Stary Kontynent i było widać kolejny napływ środków umacniający euro względem dolara.

Czekając na decyzję RPP

Dzisiaj poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Patrząc na oczekiwania analityków, szaleństwem byłoby oczekiwać czegokolwiek innego niż utrzymania stóp procentowych. Szybko spadająca inflacja może co prawda sugerować, że jest przestrzeń na taką decyzję, ale ostatnia konferencja prasowa realnie wykluczyła taką możliwość. Prezes Adam Glapiński uważał nawet, że jego zdaniem do końca roku kalendarzowego nie zmienimy stóp procentowych. Nagły spadek inflacji nie powinien zbyt szybko zmienić tej decyzji, gdyż na tej samej konferencji zapowiadał on szybki spadek tempa wzrostu cen w styczniowych danych. Można zatem zakładać, że prognoza o odkładaniu obniżek stóp procentowych na dalszą przyszłość już zawierała w sobie te informacje. Standardowo od samego posiedzenia bardziej interesująca powinna być jutrzejsza konferencja prasowa. Jest to zresztą typowe dla decyzji Banków Centralnych i absolutnie nie powinno się z tego czynić zarzutu.

Pierwszy kwartał wzrostowy od roku

Węgry wczoraj przełamały fatalną passę. Udało im się bowiem pierwszy raz od roku zakończyć kwartał bez spadku PKB. To wcale nie znaczy, że miały wzrost. PKB Węgier nie zmieniło się bowiem w IV kwartale 2023 roku. Takich samych danych oczekiwali analitycy, zatem nie może dziwić, że na rynku walutowym nie było szczególnego wybuchu entuzjazmu po zakończeniu prawie roku recesji.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych oprócz decyzji RPP warto zwrócić uwagę na:

14:15 – USA – raport ADP z rynku pracy,

16:00 – Kanada – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl