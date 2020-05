74 miliony pobrań i znaczący wzrost wyniku netto – ponad 400% wobec zysku z 2018 r. – T-Bull S.A. z podsumowaniem roku 2019

T-Bull, wrocławski producent gier na platformy mobilne, zanotował w 2019 roku 9,6 mln zł przychodów i 2,1 mln zł zysku netto. Gry studia są znane na całym świecie i pobrano je już prawie pół miliarda razy.

Ubiegły rok był dla wrocławian czasem wypełnionym pracą, którą dzisiaj spółka podsumowuje raportem za rok 2019. Wyniki wskazują na bardzo stabilną sytuację finansową T-Bull S.A. Firma uzyskała przychód w wysokości 9,6 miliona zł, co przekłada się na zysk 2,1 miliona netto. To ponad czterokrotnie wyższa kwota niż w roku 2018. Sukcesem jest również stała liczba pobrań gier od T-Bull S.A., która zgodnie z kwietniowym raportem wynosi blisko 485 milionów. Granica pół miliarda jest już na wyciągnięcie ręki.

T-Bull zakończył 2019 r. z wynikiem 2,1 mln zł, co stanowi aż 400% zysku z 2018 r. Niewielki spadek nastąpił w liczbie pobrań produkcji rodzimego studia. Rok 2018 firma zakończyła liczbą 86 milionów, natomiast ubiegły zaowocował nieco ponad 74 milionami. Przyczyną tego wyniku jest zmiana w podejściu do procesu tworzenia gier – studio wydaje mniej produkcji, skupiając się na stabilnym rozwoju portfolio przy równoczesnym poszerzaniu gamingowych horyzontów poprzez wdrożenia na nowe platformy, co da wrocławianom możliwość dotarcia do nowej grupy entuzjastów wirtualnej rozgrywki.

– Jesteśmy firmą o zasięgu międzynarodowym, która stale utrwala stabilną i silną pozycję na rynku, nasze wyniki finansowe są tego potwierdzeniem. – komentuje Damian Fijałkowski, Członek zarządu i współzałożyciel T-Bull S.A. – To szczególnie ważne w odniesieniu do roku 2019, kiedy jeszcze mocniej skupiliśmy się na realizacji ogłoszonej przez nas w 2017 roku strategii i rozszerzaniu naszego portfolio o produkcje dedykowane na inne platformy niż tylko te mobilne – dodaje.

W zeszłym roku Spółka poinformowała o znacznym rozgałęzieniu swojej działalności na rynku gamingowym – T-Bull S.A. rozpoczął pracę nad największym dotychczas projektem gry komputerowej, która ma być dostępna w trybie „Early Access” pod koniec bieżącego roku. Projekt o roboczej nazwie „Space Simulator” ma być dla studia produkcją przełomową – rozbudowana i zaawansowana technologicznie gra to pierwszy tytuł zaprojektowany docelowo na komputery osobiste. Oprócz tego spółka poszerza swoje horyzonty o nowe pola dotarcia. Już teraz na platformie Steam można znaleźć kilka produkcji wrocławian. Są to między innymi: Top Speed 2 czy najnowszy tytuł InfiniteCorp. To również w ubiegłym roku rozpoczęto prace nad wdrożeniem pierwszej produkcji na popularną konsolę Nintendo Switch – owocem jest premiera gry Top Speed w sklepie Nintendo eShop.

Niezmiennymi liderami popularności w portfolio Spółki są gry Moto Rider GO oraz Top Speed. Obie produkcje świętowały przekroczenie okrągłych wyników odpowiednio 100 milionów dla Moto Rider GO oraz 50 milionów dla Top Speed. Znacznym uznaniem cieszą się też, inne produkcje studia, jak Top Speed 2 czy Tank Battle Heroes.

Zeszły rok to także sukces w postaci przyznania Spółce kolejnego już dofinansowania w ramach konkursu GameINN na projekt iDe-Tox, którego celem jest zapewnienie kompleksowej ochrony graczy przed toksycznymi zachowaniami w cyberprzestrzeni.

Najbliższe miesiące to dla wrocławian bez wątpienia ogromne wyzwanie, jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki Spółki, T-Bull S.A. może patrzeć w przyszłość z podniesioną głową.