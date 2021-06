9 na 10 przedsiębiorców spodziewa się strat w wyniku Polskiego Ładu

Aż 87% przedsiębiorców deklaruje, że zmiany zapowiadane w Polskim Ładzie będą dla ich firm niekorzystne – wynika z badania firmy inFakt. Zmiana składki ZUS spowoduje wzrost kosztów w zakresie składki zdrowotnej u 85% badanych. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą prawie 4 tysiące więcej w skali roku.

Założenia Polskiego Ładu to w ostatnich tygodniach jeden z głównych tematów poruszanych przez media. Nie dziwi więc, że aż 70% przedsiębiorców badanych przez firmę inFakt zdążyła, choćby pobieżnie, zapoznać się z planowanymi zmianami. Co piąty respondent deklaruje nawet, iż zrobił to bardzo dokładnie. Jak ankietowani przedsiębiorcy oceniają Polski Ład?

Wyższy ZUS dla lepiej zarabiających

Aż 85% respondentów szacuje, że w wyniku zmian ich składki zdrowotne wzrosną. Zaledwie 2% badanych przewiduje spadek kosztów przeznaczanych na ubezpieczenie zdrowotne. Co dziesiąty ankietowany jeszcze nie wie, jakie konsekwencje będą mieć dla niego wprowadzone zmiany.

Dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego zauważa, że na zmianach stracą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, które i tak ucierpiały już w wyniku pandemii.

– To dzięki polskim firmom gospodarka nie stanęła mimo kolejnych lockdownów. To firmy poniosły koszty dostosowywania się do wyśrubowanych reżimów sanitarnych. Małe i średnie przedsiębiorstwa ucierpiały najbardziej przez obostrzenia i dziurawy system tarcz antykryzysowych. Pojawiają się zapowiedzi kolejnego planu strategicznego, który bynajmniej nie uspokaja sytuacji, a raczej wprowadza element ryzyka wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ale też niepewności, że to jeszcze nie koniec nowości i że kierunek tych zmian bynajmniej nie jest wspierający. Jest to najgorszy możliwy moment, bo przecież właśnie teraz warto zacząć planować inwestycje i kolejne ekspansje na postpandemicznym, nieco wyposzczonym rynku – komentuje dr Czarczyńska.

Niższe podatki? Nie dla każdego

38% badanych przedsiębiorców szacuje, że proponowane przez Polski Ład zmiany w opodatkowaniu przyczynią się do wzrostu podatków płaconych przez ich firmy. Wynika to głównie z braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

„Metody” na Polski Ład – optymalizacja podatków i podniesienie cen

Prawie połowa badanych przedsiębiorców w odpowiedzi na zapowiadane zmiany będzie próbować obniżać koszty poprzez optymalizację podatków. Co czwarty ankietowany planuje podnieść ceny swoich produktów lub usług. Blisko 30% respondentów zadeklarowało przewidywaną zmianę w formie prowadzenia działalności (założenie spółki, likwidacja, zawieszenie).

– Jak widać, już na etapie zapowiedzi plan ten generuje impuls inflacyjny i ogranicza naturalną w sytuacji ożywienia koniunktury chęć rozwijania działalności gospodarczej – wskazuje Czarczyńska

Czy założenia Polskiego Ładu wejdą w życie?

Blisko ¾ badanych przedsiębiorców przewiduje, że zmiany zapowiadane w Polskim Ładzie wejdą w życie, chociaż częściowo (29% uważa, że proponowane zmiany dla firm zostaną wprowadzone w całości). Tylko 3% ankietowanych sądzi, że propozycje rządu nie wejdą w życie. Zdaniem Czarczyńskiej założenia Polskiego Ładu nie są ostateczne i reakcja ze strony społeczeństwa i przedsiębiorców może doprowadzić do zmiany niektórych rozwiązań.

– Jeszcze nie jest za późno. Widać, że pod presją społeczną udaje się wymusić modyfikacje szczegółowych rozwiązań, więc tym bardziej trzeba zabierać głos i walczyć o równe reguły gry i przewidywalność warunków. Chodzi także o ekwiwalentność podatkową, czyli zapewnianie przez państwo świadczenia usług publicznych na godnym poziomie bez marnowania naszych pieniędzy.

Badanie zostało zrealizowane w maju 2021 przez firmę inFakt na próbie 2303 przedsiębiorców.