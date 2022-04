Administracja publiczna, banki i firmy energetyczne na celowniku hakerów

Grupy APT El Machete, Lyceum i SideWinder zostały przyłapane na prowadzeniu kampanii spear-phishingowych w pięciu krajach

Przestępcy i ich ofiary nie są skoncentrowane w jednym regionie, ale obejmują cały świat, głównie Amerykę Łacińską, Bliski Wschód i Azję.

Grupy przestępcze wykorzystują programy, które umożliwiają m.in. key-logging, zbieranie poświadczeń przechowywanych w Chrome i Firefox, zbieranie informacji o plikach na dysku, wykonywanie zrzutów ekranu, zbieranie danych ze schowka czy wykonywanie poleceń.

Rosyjsko-ukraińską wojnę zaczynają wykorzystywać grupy cyberprzestępcze do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania i wabienia swoich ofiar w celach szpiegowskich. W swoim najnowszym raporcie Check Point Research opisuje trzy grupy APT prowadzące kampanie spear-phishingowe. Wykorzystywały one „wabiki” w postaci podrobionych dokumentów, artykułów prasowych oraz ofert pracy. Celem cyberprzestępców ma być przede wszystkim kradzież poufnych informacji z rządów, banków i firm energetycznych.

Wiele z grup przestępczych wykorzystuje dokumenty o tematyce rosyjsko-ukraińskiej do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania i wabienia ofiar w cyberszpiegostwo. W zależności od celu i regionu, napastnicy używają wabików, od dokumentów wyglądających oficjalnie po artykuły z wiadomościami z frontu i ogłoszenia o pracy. Specjaliści bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Research uważają, że motywacją kampanii jest cyberszpiegostwo. Grupy zagrożenia i ich ofiary nie są skoncentrowane w jednym regionie, ale obejmują cały świat, głównie Amerykę Łacińską, Bliski Wschód i Azję.

W swoim badaniu Check Point Research opisuje trzy grupy APT, nazwane El Machete, Lyceum i SideWinder, które niedawno zostały przyłapane na prowadzeniu kampanii spear-phishingowych w pięciu krajach.

Nazwa grupy APT Pochodzenie grupy Obrany sektor Namierzone kraje El Machete Kraj hiszpańskojęzyczny Finansowy, rządowy Nikaragua, Wenezuela Lyceum Islamska Republika Iranu Energetyczny Izrael, Arabia Saudyjska SideWinder Prawdopodobnie Indie Nieznany Pakistan

Analitycy zbadali również złośliwe oprogramowanie występujące w każdej z trzech grup APT, w szczególności pod kątem działań cyberszpiegowskich. Możliwości programów obejmują m.in. key-logging, zbieranie poświadczeń przechowywanych w Chrome i Firefox, zbieranie informacji o plikach na dysku, wykonywanie zrzutów ekranu, zbieranie danych ze schowka czy wykonywanie poleceń.

– Obserwujemy kampanie APT, które wykorzystują obecną wojnę do dystrybucji złośliwego oprogramowania. Kampanie są wysoce ukierunkowane i wyrafinowane, koncentrując się na ofiarach w sektorach rządowym, finansowym i energetycznym. W naszym najnowszym raporcie opisujemy i przedstawiamy przykłady z trzech różnych grup APT, które pochodzą z różnych części świata. Jestem przekonany, że kampanie są zaprojektowane w celu cyberszpiegostwa. Nasze ustalenia pokazują wyraźny trend, że tematyka wojny rosyjsko-ukraińskiej stało się przynętą wybieraną przez grupy zagrożeń na całym świecie. Gorąco polecam rządom, bankom i firmom energetycznym do ponownego informowania pracowników o świadomości i edukacji cybernetycznej oraz do wdrażania rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, które chronią sieć na wszystkich poziomach – mówi Sergey Shykevich, Menedżer grupy wywiadu zagrożeń w Check Point Software

Niedawno Check Point Research opublikował aktualizację danych dotyczących cyberataków w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Miesiąc po wybuchu wojny 24 lutego 2022 r. zarówno Rosja, jak i Ukraina odnotowały wzrost liczby cyberataków o odpowiednio 10% i 17%. Zaobserwowano również 16-procentowy wzrost cyberataków na całym świecie w całym bieżącym konflikcie.