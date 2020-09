Grupa AFORTI od ponad 11 lat z sukcesami funkcjonuje na rynku polskim, natomiast od 3 lat jest obecna na rynku rumuńskim. To właśnie m.in. z tym rynkiem związane są najbliższe plany rozwojowe polskiego holdingu finansowego. W celu rozszerzenia działalności na tym rynku, AFORTI Holding przeprowadziło pierwszą emisję obligacji korporacyjnych w Rumunii.

Emisja tej pierwszej dla Grupy, zagranicznej partii obligacji korporacyjnych zakończyła się w czwartek, 3 września 2020 roku. Została ona dokona dzięki współpracy AFORTI Holding S.A. z renomowanym rumuńskim domem maklerskim SSIF GOLDRING S.A. Całkowita wartość emisji wynosiła 2 mln RON i została w całości objęta subskrypcją zaledwie w ciągu dwóch dni od jej rozpoczęcia. Oferta przedstawiona przez polską spółkę cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy nadsubskrypcja na poziomie 24 proc. W związku z dużym zainteresowaniem Inwestorów emisją obligacji, AFORTI nie wyklucza powtórzenia tego procesu przy współpracy z domem maklerskim SSIG GOLDRING S.A. a wszystkie środki pozyskane w ten sposób będą przeznaczone na rozwój działalności Grupy AFORTI na rynku rumuńskim.

– Cieszę się, że pierwsza emisja obligacji korporacyjnych AFORTI Holding na rynku rumuńskim spotkała się tak dużym zainteresowaniem. Szczególnie teraz, w czasach niepewności gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19, pokazuje to, jakim uznaniem cieszy się marka AFORTI w świadomości rumuńskich inwestorów – mówi Piotr Klinowski, Country Head – Romania w AFORTI Holding. – Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli dodatkowo rozbudować naszą ofertę na rynku rumuńskim, a wszystko po to, abyśmy w niedługim czasie mogli wspierać tamtejszych przedsiębiorców w takim samym stopniu, jak robimy to w Polsce, na naszym rodzimym rynku – dodaje Klinowski.

Rumunia jest jednym najbardziej perspektywicznych rynków ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzrost zainteresowania tamtejszym rynkiem kapitałowym, coraz szersza ekspansja zagraniczna rumuńskich przedsiębiorstw czy duży potencjał konsumpcyjny społeczeństwa to tylko niektóre z czynników pokazujących, dlaczego warto zainteresować się rozwijaniem działalności operacyjnej w tym kraju. Grupa AFORTI wykorzystując kompleksowość swojej oferty skierowanej dla przedstawicieli MSP oraz mikroprzedsiębiorstw celuje w wypełnienie luki, która obecnie panuje na rynku rumuńskim.

Ze względu na bieżącą sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19 oraz potrzebą dostosowania się do obecnego otoczenia makroekonomicznego, Grupa AFORTI zweryfikowała aktualną strategię rozwoju marki. Dlatego w najbliższych okresach większość zasobów zostanie skierowania na takie produkty, jak faktoring, wymiana walut czy windykacja należności. Stąd też, to właśnie faktoring jest głównym produktem Grupy AFORTI, który oferowany jest na rynku rumuńskim. Jednakże w najbliższych miesiącach planowane jest poszerzenie oferty o pozostałe usługi finansowe z portfolio Grupy AFORTI.