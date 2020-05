AgriTech Hub otwiera polskim startupom drogę do Indii

Fundusz venture capital AgriTech Hub podjął współpracę z indyjskim inkubatorem Indigram Labs Foundation. Podmioty będą nawzajem wspierać się w działalności biznesowej, akceleracji oraz promowaniu spółek portfelowych na lokalnych rynkach, głównie w obszarze nowych technologii dla rolnictwa i branży spożywczej.

Jak wynika z danych OECD, Indie należą do najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Ostatnie prognozy, uwzględniające sytuację związaną z pandemią COVID-19, pokazują, że wzrost realnego PKB Indii ma wynieść 5,1 proc., poczynając od 1 kwietnia br. Natomiast w 2021 r. ma wzrosnąć do 5,6 proc.[1] Należy przy tym zaznaczyć, że szczególnie istotnym segmentem gospodarki dla tego kraju jest rolnictwo, bowiem stanowi ono podstawowe źródło utrzymania dla ok. 58 proc. ludności (populacja liczy obecnie ok. 1,3 mld).

Rolnictwo organiczne, biologiczne, biopestycydy – to trendy, które w tym obszarze gospodarki Indii odgrywają coraz istotniejszą rolę i w którym wzrasta zapotrzebowanie na innowacje. Te potrzeby mogą spełnić m.in. rozwiązania polskich startupów z obszaru agritech i foodtech, dlatego głównym celem współpracy podjętej przez AgriTech Hub i Indigram Labs Foundation, jest komercjalizacja rozwiązań na jednym z największych rynków rolniczych na świecie. Polskie projekty będą miały zarówno możliwość zaprezentowania swoich innowacji przed potencjalnymi klientami, jaki i zagranicznymi inwestorami. Podobne perspektywy rysują się przed indyjskimi startupami, którym AgriTech Hub otworzy drzwi do europejskiego rynku VC.

Jak wskazują prognozy, już w ciągu kilku najbliższych lat, Indie staną się najludniejszym krajem świata, wyprzedzając Chiny. Tak znaczący przyrost naturalny pociąga za sobą istotne wyzwania dla rolnictwa, jak choćby wyżywienie mieszkańców. To rodzi ogromną potrzebę wdrażania innowacji i nowych technologii. Naszym zdaniem może być to szansa dla polskich startupów i naszych spółek portfelowych, które tworzą nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa oraz sektora żywności, do wykorzystania na masową skalę – komentuje Marcin Woźniak, CEO funduszu AgriTech Hub.

Rolnictwo w Indiach jest rozdrobnione i słabo zorganizowane. Widzimy potrzebę wykorzystania potencjału tego sektora do wzmocnienia wzrostu gospodarczego Indii przy jednoczesnym rozwoju zrównoważonych praktyk rolniczych. To czego potrzebuje rolnictwo w Indiach to innowacje technologiczne, które tu i teraz pozwolą na rozwiązanie codziennych problemów branży, a w dłuższej perspektywie istotnie przyczynią się do rozwoju gospodarki – wyjaśnia dr Mansiha Acharya, CEO Indigram Labs.

