Czy w dobie pandemii i po niej zmienią się tendencje dotyczące weekendowych lub krótkich kilkudniowych wyjazdów? Przypuszczamy, że minie moda na city break, zamiast tego polscy turyści skupią się na nowej formie wypoczynku – agro breaku.

Przez wiele lat polskie city breaki cieszyły się ogromną popularnością. Turyści chętnie planowali wyjazdy do dużych miast, w których intensywnie spędzali dwa lub trzy dni. Podczas takiej podróży zwiedzali zabytki i muzea, ale również planowali wyjścia do kina, teatru lub klubu. Szukali także restauracji serwujących lokalną kuchnię, co pozwalało im poznać danej miejsce od podszewki.

W marcu wszystko się jednak zmieniło – epidemia koronawirusa przyniosła społeczną izolację, a mimo iż powoli wracamy do normalności, nadal obowiązują pewne ograniczenia. Jednak nie tylko odgórne polecenia sprawiają, że Polacy inaczej podchodzą do codziennego życia i wypoczynku. Nadal z rezerwą traktują miejsca, gdzie gromadzi się wiele osób, zamiast tego preferują lokalizacje bliżej natury. Również my od wielu tygodni obserwujemy znaczącą zmianę w kierunkach, jakimi interesują się turyści.

Agro break, tak będą wypoczywać Polacy

Ostatnie miesiące przyniosły znaczącą weryfikację planów wyjazdowych Polaków – i to nie tylko tych dotyczących podróży zagranicznych. Teraz popularnością cieszą się krajowe kierunki, a zwłaszcza ustronne miejsca. Wszystko wskazuje na to, że taka tendencja utrzyma się dłuższy czas i największe zainteresowanie będą budzić lokalizacje z dala od dużych ludzkich skupisk czy osiedli. – mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.

Nawet krótsze wyjazdy będą teraz lepiej przemyślane – zamiast szybkiego wypadu do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia, turyści zdecydują się na spędzenie weekendu na wsi w gospodarstwie agroturystycznym. City break odejdzie do lamusa, zostanie zastąpiony agro breakiem!

Wyjazd w ustronne, położone bardziej na uboczu miejsce, nie oznacza jednak, że Polacy całkiem zrezygnują z rozrywki. Będą jednak szukać atrakcji położnych w promieniu kilkunastu kilometrów, by dotarcie do nich nie zabrało zbyt wiele czasu. To również dobry pretekst do tego, by spędzać czas aktywnie, na świeżym powietrzu. Zamknięte przestrzenie i miejsca, gdzie gromadzi się zbyt wiele osób na razie będą omijane szerokim łukiem.

Z tego też powodu spore zainteresowanie turystów budzą gospodarstwa agroturystyczne. Zarezerwowanie noclegu w obiekcie tej kategorii to niemal gwarancja spokojnego wypoczynku na łonie natury. Właściciele zwykle oferują kilka pokoi, więc goście nie spotykają wielu innych osób, co na pewno znacznie ogranicza ryzyko. Reklamując usługi tego typu warto skupić się kwestiach, które są ważne dla turystów planujących agro break:

warto podać wyczerpujące informacje dotyczące położenia, w takim wypadku położenie na uboczu będzie dużym atutem;

właściciele powinni również wskazać atrakcje, jakie znajdują się w najbliższej okolicy. Jako osoby najlepiej znające region, są znakomitym źródłem wiedzy;

trzeba pomyśleć także o zapewnieniu atrakcji w swoim gospodarstwie. Turyści cenią możliwość spróbowania lokalnych przysmaków, oprócz tego warto stworzyć szansę na to, by poznali codzienne życie wsi, np. poprzez udział w karmieniu zwierząt domowych, wspólne wyjście na grzyby czy wędkowanie;

wskazania procedur bezpieczeństwa to nadal jedna z najważniejszych kwestii, na którą zwracają wczasowicze.

Agro break, popularne kierunki…

Agro break nie oznacza wcale, że Polacy porzucą regiony, które do tej pory tłumnie odwiedzali. Morze i góry to nadal topowe kierunki, ale obserwujemy zmianę, dotyczącą wybieranych miejscowości wypoczynkowych. Są to mniejsze miasteczka i wioski w atrakcyjnej lokalizacji. Turyści chcą unikać tłumów, więc także na krótki wyjazd chętniej wybiorą takie miejsce. Nadal jednak ważne będzie zaspokojenie głodu aktywności i doświadczenia czegoś nowego… – dodaje Miciuła z Nocowanie.pl.

Oznacza to, że niektórzy postawią na turystykę kulinarną oraz odkrywanie tras turystycznych. Zwiedzanie szlaków kulinarnych albo polskich zamków na pewno będzie popularne wśród osób szukających pomysłu na weekend. Zyskają więc obiekty noclegowe, które mają atrakcyjną lokalizację i podejdą elastycznie do liczby oferowanych noclegów. Warto zastanowić się, czy należy upierać się przy dłuższych rezerwacjach, skoro turysta chce skorzystać z krótszego pobytu?

…i mniej oblegane miejsca

Osoby, które szukają miejsca na weekendowy wyjazd, będą chciały wybrać zakątek, gdzie jeszcze nigdy wcześniej nie były. Zyskają więc na tym mniej oblegane regiony, wśród których znajdują się Kaszuby, oferujące wypoczynek nad czystymi jeziorami, a także Podlasie. Okolice Puszczy Białowieskiej mogą bardziej niż zwykle zapełnić się turystami, na których czeka zarówno przyroda, jak też atrakcje, urozmaicające agro break.

Wśród jeszcze chętniej wybieranych kierunków znajdują się również Warmia i Mazury. Choć nadal liczą się topowe miejscowości, takie jak Mikołajki oraz Giżycko, to turyści zaczynają odkrywać również atrakcje okolic Rynu i Ełku, a także niewielkich Kruklanek. Warto zdawać sobie sprawę, że w regionie można naprawdę atrakcyjnie, i z dala od ludzi, spędzić agro break: żeglować po niezliczonych jeziorach, jeździć na rowerze czy zwiedzać tajemnicze miejsca, gdzie nie dociera wielu turystów. Większość nadal woli wylegiwać się na plaży, nie oddalając się zbytnio od kurortu. Wybór warmińskiej lub mazurskiej wioski może okazać się najlepszym planem na krótki wyjazd.