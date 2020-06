Akcje Zoom Video Communications wciąż drożeją

Kontrakty terminowe na indeksy w USA wciąż rosną, starając się zwiększyć zyski z poprzedniej sesji. Inwestorzy pozostają optymistycznie nastawieni do globalnej gospodarki i ponownego otwarcia gospodarki USA. W środę miasto Chicago wejdzie w kolejną fazę swojego planu ponownego otwarcia. We wtorek Dow Jones dodał 268 punktów, czyli 1,1 proc. i wzrósł do 25.743 pkt. S&P 500 wzrósł o 25 punktów, czyli 0,8 proc. do 3081 pkt, co jest najwyższym poziomem od 4 marca. Nasdaq z kolei zyskał 56 punktów, czyli 0,6 proc. i wzrósł do 9608 pkt.

Dziś po południu kontrakt terminowy na Dow Jones rośnie o 0,75 proc. Futures na S&P 500 zyskuje 0,5 proc., a z kolei Nasdaq 100 pnie się w górę o 0,39 proc. Ostatni z tych indeksów ma szanse w tym tygodniu osiągnąć szczyt wszechczasów. Z punktu widzenia konkretnych spółek ponownie pojawiły się optymistyczne prognozy dla Zoom Video Communications Inc. Cena akcji ZM wzrosła z 67 USD na początku roku do 208 USD wczoraj na zamknięciu. W handlu przed sesją akcje drożeją o ponad 2 proc. do 213 USD.

Analitycy firmy Cantor Fitzgerald podnieśli poziom ceny docelowej dla akcji Zoom Video Communications do 261 USD ze 150 USD wcześniej. Firma wyznaczyła swój cel jako maksymalny na Wall Street, co implikuje możliwość wzrostu o 25 proc. w relacji do ceny ostatniego zamknięcia. ZM ma 11 rekomendacji kupna, 14 trzymaj i 5 sprzedaj – wynika z danych zebranych przez Bloomberga.

Z kolei RBC Capital Markets podniósł swoją rekomendację do lepszej od wyników całego sektora. Poziom ceny docelowej został podniesiony do 250 USD, czyli 20 proc. powyżej ostatniego zamknięcia. To jeszcze nie koniec pozytywnych informacji dla ZM. Firma D.A. Davidson & Co również podniosła swoją rekomendację, do kupuj z neutralnie. Poziom ceny docelowej został ustalony na 240 USD.

Spółka Zoom Video Communications podała wyniki za pierwszy kwartał 2 czerwca. Przychody w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosły ogółem 328,2 mln USD, co oznacza wzrost o 169 proc.w stosunku do roku poprzedniego. Liczba klientów generujących ponad 100 000 USD przychodów wzrosła o 90 proc. w ciągu roku. Spółka podała także, że liczba klientów zatrudniający ponad 10 pracowników, wzrosła o 354 proc. w stosunku do roku poprzedniego do poziomu 265 400 klientów.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.