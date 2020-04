Amazon i PayPal z wyższymi cenami docelowymi

Wtorkowa sesja na Wall Street przynosi korektę notowań głównych amerykańskich indeksów giełdowych, co może być konsekwencją kolejnego załamania na rynku ropy naftowej. Wiąże się to z bardzo trudną sytuacją firm wydobywczych oraz instytucji, które te firmy finansowały, w tym banków oraz podmiotów kupujących obligacje o relatywnie wysokim oprocentowaniu. Ujemne ceny ropy zrobiły wrażenie na inwestorach, jednak należy pamiętać, że na amerykańskich rynku jest do wyboru mnóstwo spółek, w tym i takie, które mogą zyskiwać w okresie epidemii i załamania w innych segmentach gospodarki.

Już 30 kwietnia poznamy wyniki spółki Amazon, która dzięki profilowi swojej działalności zdecydowanie zyskała wraz z zamknięciem ludzi w domach. Do tego czasu notowania akcji zdołały już wzrosnąć na nowy historyczny szczyt i zdaniem analityków Jefferies to jeszcze nie koniec. Firma podniosła cel dla Amazon.com Inc. do 2800 USD z 2300 USD, utrzymując rekomendację kupna. Obecnie akcje Amazon można kupić na giełdzie za nieco ponad 2300 USD. Na Wall Street średnia cena docelowa dla spółki Jeffa Bezosa wynosi 2 438,78 USD. Amazon ma 52 rekomendacje kup, 4 trzymaj i 0 sprzedaj. W dłuższym terminie, około 3 lat, cena akcji Amazon może wzrosnąć nawet do 4000 USD — podsumowano w opinii na temat spółki i wydanej rekomendacji.

Z kolei spółka, której współzałożycielem był Elon Musk, czyli PayPal, poda wyniki dopiero 6 maja. Jednak już dziś analitycy Deutsche Bank podnoszą poziom ceny docelowej ze 127 do 147 USD. Oznaczać to może potencjał do wzrostu o około 30 proc. od ostatniej ceny zamknięcia. Jest to rekomendacja powyżej średniej wynoszącej 124,35 USD.

Za nami również publikacja wyników Coca-Coli. W pierwszym kwartale producent napojów gazowanych odnotował lepsze niż oczekiwano przychody i zyski oraz oświadczył, że oczekuje poprawy warunków od połowy roku. W pierwszym kwartale zakończonym 27 marca przychody netto spadły o 1% do 8,6 mld USD. Analitycy spodziewali się 8,28 miliarda dolarów. KO zarobiła 51 centów na akcję, pokonując rynkowe oczekiwania na poziomie 44 centów. Jednak mimo tego, że wyniki za pierwszy kwartał były lepsze niż się obawiano, to jeszcze przed Coca-Colą wiele wyzwań.

