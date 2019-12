Ambitne cele sieci Lewiatan – 200 nowych sklepów i 14,3 mld zł obrotów w 2020 r.

Dwudziestopięcioletnie doświadczenie na polskim rynku to silna baza w drodze ku kolejnym sukcesom. Wykorzystując wiedzę o rynku i klientach, Lewiatan wyznaczył sobie na najbliższy rok ambitne cele – otwarcie 200 nowych sklepów i zwiększenie obrotów sieci do 14,3 mld zł. W ich realizacji pomocne będą wypracowane przez lata bliskie relacje z klientami, a także ścieżka biznesowa, którą od lat podąża sieć.

Lewiatan wkroczył w jubileuszowy rok 25-lecia, mając 3 200 sklepów w całej Polsce i generując obroty w wysokości 12,5 mld złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie unikatowy model biznesowy, oparty na autorskiej koncepcji franczyzy, który umożliwia skuteczne dopasowywanie się do zmian rynkowych oraz potrzeb klienta. Dziś sieć stawia sobie kolejne cele – na koniec 2020 r. planuje osiągnąć obrót 14,3 mld złotych, a także kontynuować ekspansję i uruchomić kolejne 200 sklepów.

Jak zaznacza Wojciech Kruszewski, Prezes Zarządu Lewiatan Holding SA, sieć chce również wzmocnić swoją pozycję wśród najlepiej ocenianych przez konsumentów sklepów. – Tworzymy i rozwijamy przyjazne i bliskie sklepy, najlepiej dopasowane do potrzeb i oczekiwań konsumentów. Jesteśmy siecią ogólnopolską, ale też jesteśmy blisko lokalnych potrzeb naszych klientów. W codziennej działalności biznesowej najważniejsi są dla nas ludzie i dobre relacje – zarówno z klientami, jak też z partnerami. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie naszych franczyzobiorców, autentycznych gospodarzy sklepów, którzy od lat tworzą siłę Lewiatana – podkreśla Wojciech Kruszewski.

Rewolucja rynku, ewolucja strategii biznesowej

Rynek detaliczny w Polsce jest szczególny na tle Europy – małe i średnie sklepy odpowiadają bowiem za niemal połowę handlu FMCG. Jeszcze kilka lat temu konsumenci wybierając miejsce dokonywania zakupów oczekiwali głownie dużego wyboru produktów w jednym miejscu w niskiej cenie, dlatego też wybierali hipermarkety. Dziś podejmując decyzje zakupowe, zwracają uwagę na wiele innych czynników. Istotne stały się również kwestie związane z pochodzeniem produktów, czy też wpływem na środowisko naturalne i zdrowie.

– Dla konsumentów bardzo cenny stał się czas, dlatego chcą robić zakupy wygodnie – blisko domu, w dogodnych godzinach i bez kolejek. Do wyboru sklepu zachęca nie tylko jego bliskość, ale przede wszystkim znajomość potrzeb lokalnego klienta. Istotny jest również szeroki wybór produktów od regionalnych, polskich dostawców – tłumaczy Robert Rękas, Członek Zarządu Lewiatan Holding S.A.

– W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się trend convenience planujemy wdrożenie rozwiązań technologicznych, które zwiększą efektywność pracy sklepów, m.in. ułatwią optymalizację asortymentu czy pozwolą wnikliwie analizować otoczenie rynkowe. Zależy nam również na usprawnieniu procesu zakupowego, dlatego planujemy wprowadzenie kas samoobsługowych oraz rozwój projektu POS TV w naszych placówkach handlowych – informuje Robert Rękas.

Kolejnym projektem, który sieć będzie rozwijać w najbliższych miesiącach jest program lojalnościowy w poszczególnych regionach, a docelowo personalizacja ofert dla klientów sklepów. Lewiatan planuje również udostępnić klientom aplikację na urządzenia mobilne dającą wiele korzyści oraz informującą o nowościach w ofercie i promocjach.

Mając na uwadze cały rynek, bardzo istotne jest otoczenie prawne, które reguluje jego funkcjonowanie. Wyzwaniem dla polskiego handlu w ostatnich latach jest przede wszystkim niepewna sytuacja w kwestiach silnie rzutujących na organizację handlu. Lewiatan inicjuje dyskusje, m.in. w kwestii ograniczenia handlu w niedziele czy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, a także – po raz kolejny odroczonego – wprowadzenia podatku handlowego.

– Aby być konkurencyjnym na dynamicznie zmieniającym się rynku, jako sieć stale się zmieniamy i rozwijamy. Rozwojowi sieci towarzyszy wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w tym, nowej wizualizacji placówek handlowych, a także aktualizacja umów z franczyzobiorcami. Jesteśmy otwartą franczyzą, w której każdy właściciel sklepu działającego pod szyldem Lewiatan ma możliwość wyboru i realnego wpływu na to, jak rozwijać swój biznes – mówi Wojciech Kruszewski, Prezes Zarządu Lewiatan Holding S.A.

Historia sukcesu polskiej przedsiębiorczości

Ćwierćwiecze obecności na polskim rynku sieć świętowała nie tylko w gronie przedsiębiorców zrzeszonych w sieci – podczas Zjazdu Franczyzobiorców i Gali Jubileuszowej, ale przede wszystkim ze swoimi klientami, którzy na co dzień robią zakupy w sklepach Lewiatan. To właśnie z myślą o nich sieć zorganizowała loterię jubileuszową, w ramach której rozlosowano 10 samochodów i rozdano 100 000 urodzinowych toreb, a także podczas Dnia Urodzin Lewiatana częstowała klientów w sklepach okazjonalnym tortem. W grudniu zadebiutowała też nowa odsłona kampanii reklamowej, „Do Lewiatana jeden krok”. Składa się ona z trzech spotów adresowanych do kluczowych grup klientów. Nowa reklama odzwierciedla hasło marki: „Lewiatan, Twój dobry sąsiad”.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała 25 lat temu jako organizacja zrzeszająca kupców prowadzących działalność handlową. Głównym celem, jaki przyświecał inicjatorom projektu, było stworzenie zintegrowanej detalicznej sieci sklepów spożywczych, która stanie się największą franczyzową siecią handlową, która wzmocni jej członków przed konkurencją ze strony innych sieci.

W kontekście głównego celu założycieli sieci można mówić o pełnym sukcesie – Lewiatan jest największą siecią franczyzową w kraju i lokuje się obecnie na trzecim miejscu zestawienia sieci handlowych o najwyższych osiąganych obrotach. Jest również jednym z największych pracodawców – zatrudnia ponad 30 000 pracowników, w dodatku odnotowuje największą, bo aż 11-procentową dynamikę wzrostu zatrudnienia.