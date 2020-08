W związku ze stopniowym odmrażaniem ruchu lotniczego i połączeń międzynarodowych Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) kieruje apel do wszystkich osób i instytucji, którym zależy na bezpieczeństwie na polskim niebie. Start akcji #BezpieczneNiebo to konsekwencja analiz oraz obserwacji bieżących wydarzeń, które po kilkumiesięcznej przerwie od normalnego funkcjonowania branży lotniczej mogą potencjalnie wpływać na bezpieczeństwo pasażerów, a także pracowników i pasjonatów branży.

– Analizując wydarzenia na polskim niebie z ostatnich miesięcy ZZKRL, apeluje o zwracanie większej uwagi na procedury, które gwarantują bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Mamy świadomość, że jakiekolwiek ew. przypadki naruszeń przepisów czy procedur w naszej branży mogą mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa. Nie bez powodu w przypadku lotnictwa tak często podnosi się fakt, że „procedury pisane są krwią” – mówi Franciszek Teodorczyk, Przewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Liczba operacji w ruchu lotniczym po wybuchu pandemii COVID-19 w tym roku była znacznie mniejsza niż w roku poprzednim. Powracające połączenia, czasem z dnia na dzień w znacznej liczbie, będą miały wpływ m.in. na: organizację pracy kontrolerów i innych służb oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotów. Wdrażane są nowe procedury, a także zmieniane są praktyczne i formalne aspekty podróży dla pasażerów. Od kilku tygodni wracają destynacje krajowe i zagraniczne, a na polskie niebo powraca coraz więcej przewoźników. Mimo to niezmiennie priorytetem powinno być zachowanie najwyższej troski o bezpieczeństwo.

– Kontrolerzy ruchu lotniczego wykonują zawód, który ma na celu dbanie o bezpieczeństwo na polskim niebie. To bezwzględny priorytet, dlatego chcemy świadomie i realnie mieć wpływ na przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Analizujemy i obserwujemy zmiany dotyczące latania w polskiej przestrzeni powietrznej. Podstawą w tej kwestii powinna być edukacja, nie tylko personelu, załogi, czy osób technicznych, ale także pasażerów. Celem akcji #BezpieczneNiebo jest działanie m.in. na rzecz pasażerów i docieranie do nich z praktycznymi informacjami. To także chęć wspólnego działania w ramach akcji z grupami zawodowymi, mediami oraz wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na polskim niebie. Działanie we wspólnej sprawie opierać się będzie o kampanię informacyjną i edukacyjną. Zachęcamy wszystkie instytucje oraz organizacje branżowe do dołączenia się do naszej akcji społecznej #BezpieczneNiebo. Zapraszamy wszystkie instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje. Duże i małe, w tym: LOT Polish Airlines, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwo Infrastruktury, Enter Air, Aerokluby, lotniska czy organizacje zrzeszające personel lotniczy oraz pasjonatów – mówi Franciszek Teodorczyk, Przewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Kluczowe jest przestrzeganie PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA przez wszystkie osoby i podmioty związane z lotnictwem. To one bowiem są „konstytucją” bezpiecznego latania. To ich przestrzeganie jest podstawą tego, że od 2009 roku, w Europie, na zachód od Bugu nie było żadnej katastrofy samolotu komunikacyjnego, która pochłonęłaby więcej niż 2 ofiary.

– Zwracamy się do wszystkich osób związanych z lotnictwem, ale także do Was Drodzy Pasażerowie. Przestrzegajmy procedur z najwyższą starannością. Kontrolujmy się wzajemnie. Analizujmy, monitorujmy i reagujmy na wszelkie niejasności – dodaje Franciszek Teodorczyk, Przewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Apelujemy do Wszystkich!

Piloci komunikacyjni – nierzadko od długiego czasu nie siedzieliście za sterami. Taka przerwa powoduje konieczność zachowania szczególnej uwagi, dopóki w pełni nie powrócą nawyki wykształcone przy natężeniu latania przed pandemią. Wiemy, że robicie wszystko, żeby wrócić przygotowani w maksymalnym możliwym zakresie. Dziś obserwujemy na wskaźnikach naszych radarów, że przy najbardziej skomplikowanych manewrach wolicie jeszcze latać trochę wolniej, tak żeby na spokojnie i dogłębnie upewnić się, że wszystkie checklisty są poprawnie wykonane, że procedury są zachowane i wszystko odbywa się bezpiecznie. Dziękujemy Wam za to! Trzymamy kciuki za spokojny powrót i do „for sequence high speed as long as possible” usłyszenia!

Personel techniczny – dbacie o sprawność urządzeń niezależnie od koniunktury w branży. Dziękujemy również Wam! Bez Was i bez zaufania, że wykonujecie swoją pracę dokładnie i zgodnie z procedurami, nikt z nas (kontrolerów, pilotów) nie podjąłby się swojej pracy.

Najbliższy czas będzie także dla Was trudny pod tym kątem, że część samolotów, ale także i innej infrastruktury nie była używana tak często, jak zwykle. W związku z tym niezbędne będą dokładne przeglądy i dopuszczenia techniczne. Wiemy, że zakres stojących przed Wami zadań będzie ogromny i że wychwycenie 100% problemów graniczy z cudem, o czym świadczą, chociażby, pojawiające się sporadycznie, drobne problemy techniczne, ale wierzymy, że jak zawsze staniecie na wysokości zadania!

Informatorzy Służby Informacji Powietrznej – na ilość Waszej pracy pandemia praktycznie nie miała wpływu. Liczba operacji „małego lotnictwa” praktycznie nie spadła, a gdzieniegdzie wręcz wzrosła. Pomimo trudności wynikających z działań podjętych wewnątrz PAŻP, nieustannie dajecie radę. Za co mamy dla Was wielki szacunek!

Drodzy piloci General Aviation, wojskowi, szybownicy, skoczkowie, lotniarze, baloniarze – przez czas pandemii ochoczo korzystaliście z przestrzeni kontrolowanej, a my z radością gościliśmy Was „na frekwencji”. Ze względu na spadek natężenia rozkładowego ruchu komunikacyjnego mogliście swobodniej operować w CTRach czy TMA. Ruch komunikacyjny wraca, nie miejcie zatem do nas pretensji, jeśli w najbliższym czasie nie będziemy już mogli wydać zgody na swobodne loty szkolne czy wyloty ze stref w naszą przestrzeń. Choć nadal będziemy starali się umożliwić Wam to na tyle często, na ile pozwolą procedury i względy bezpieczeństwa. Dzielimy wspólną pasję i dalej zawsze chętnie będziemy przykładać się do jej rozwijania. Z zastrzeżeniem jak w zdaniu powyżej.

Wszyscy pozostali pracownicy zatrudnieni w branży lotniczej – personel pokładowy, służby wsparcia operacyjnego, służby meteo, obsługa płyty, pojazdów lotniskowych, security, dziękujemy, że wytrwaliście przez ten ciężki czas. Wiemy, że jesteście niezastąpieni dla bezpiecznego funkcjonowania tej branży, bo gdyby było inaczej, nie piastowalibyście swoich stanowisk. Dziękujemy i doceniamy!

I Wy, Drodzy Pasażerowie – kupując bilet, wsiadając do samolotu, lądując bezpiecznie na miejscu – wspomnijcie czasem dobrze personel lotniczy. To będzie dla nas wszystkich szczególnie stresujący czas. Wybaczcie, że czasem ktoś przy security mniej uprzejmie zareaguje, gdy będziecie przechodzić kontrolę z dezodorantem lub scyzorykiem. Że czasem w czasie lotu mocniej szarpnie, bo np. kontroler zareaguje z opóźnieniem i manewr będzie ostrzejszy. Że może się zdarzyć twardsze przyziemienie. Że stewardessa upomni Was może bardziej niż zazwyczaj, jeśli zaczniecie wstawać z miejsca po lądowaniu, gdy samolot jeszcze poruszać się będzie po płycie. Albo będzie zwracać uwagę na kwestie związane z ochroną przed koronawirusem. Wybaczcie. I zrozumcie, że to nie wynika z naszej złośliwości, niechęci czy lekceważenia, a wyłącznie z procedur ustanowionych w trosce o Wasze bezpieczeństwo.

O Wasze bezpieczeństwo, które w rozwiniętych krajach na szczęście traktowane jest jak pewnik. Nie dopuśćmy do tego, żeby takie przekonanie zniknęło. Lotnictwo, pomimo największego poziomu skomplikowania wśród wszystkich gałęzi zbiorowego transportu, jest najbezpieczniejszą z nich. Większość z nas nie uznaje za niezwykłe tego, że na drugi koniec Europy można dostać się, lecąc 3 godziny w powietrzu, nierzadko za 100-200 zł i jest to wielokrotnie bezpieczniejsze niż jazda w to samo miejsce samochodem przez ponad 20 godzin, płacąc np. za same odcinki autostrad większe kwoty.

Pamiętajmy, że pomimo urządzeń wartych miliardy dolarów przyczyniających się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, najlepszych dostępnych nowoczesnych technologii,

to człowiek nadal jest niezastąpiony w tej branży i to on ponosi odpowiedzialność za życie pasażerów i mienie. Doceńmy tę pracę, bo mało kto jest w stanie zrozumieć jaki ciężar spoczywa na barkach personelu lotniczego.

Nigdy nie zmuszajmy, nie naciskajmy w żadnych sytuacjach do nieprzestrzegania procedur w imię potencjalnych oszczędności finansowych czy czasowych. Bez względu na funkcje – każdy z nas zasługuje na takie samo bezpieczeństwo w ramach przyjętych procedur.

Ludzkie życie jest tego warte!

Apelujemy o zrozumienie tego aspektu, tak przez krajowe, jak i międzynarodowe instytucje, których decyzje przekładają się na bezpieczeństwo wszystkich podróży lotniczych.

#BezpieczneNiebo – Kontrolerzy Ruchu Lotniczego