Polska agencja zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal wznawia loty czarterowe z Kijowa (lotnisko Boryspol) do Warszawy (lotnisko Chopina) dla swoich pracowników, a także dla obywateli Ukrainy posiadających wizy pracownicze i zawarte umowy z pracodawcami w Polsce.

Najbliższy lot czarterowy zaplanowano na 18 sierpnia. Po raz kolejny zostanie on zrealizowany we współpracy z Międzynarodowymi liniami lotniczymi Ukrainy.

„Decyzja o wznowieniu lotów czarterowych została podjęta w związku z niedawną zmianą polskiego ustawodawstwa, która weszła w życie 8 sierpnia (rozporządzenie Rady Ministrów RP). Zgodnie z tymi zmianami obywatele Ukrainy, pasażerowie lotów przylatujących do Polski, zostali zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, a także nie jest już wymagany obowiązkowy test na obecność COVID w ich wypadku”- oświadczył Evgenij Kirichenko, właściciel agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal.

„Nasza firma od kilku miesięcy z rzędu notuje zwiększone zainteresowanie Ukraińców zatrudnieniem w Polsce. W ciągu miesiąca zorganizowaliśmy już ponad 17 kursów autobusowych dla pracowników. Jednak ze względu na skomplikowane warunki przekraczania granic lądowych w związku z kwarantanną i ogromne kolejki na tychże granicach, coraz częściej otrzymujemy od Ukraińców prośby o pomoc w dotarciu do pracy w Polsce samolotami. Dlatego też oprócz czarterów uruchomiliśmy w firmie Dział wsparcia przylotów, który zajmie się kompleksowym wsparciem pracowników w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, a także dokonania odprawy na regularne loty. Wsparcie to będzie bezpłatne i obejmie również pomoc na lotnisku po przylocie i bezpłatny transport pracowników do miejsca zamieszkania w Polsce” – podsumował Kirichenko.

Przypomnijmy, że Gremi Personal, jedna z największych agencji zatrudnienia w Polsce, jako jedyna zorganizowała w okresie kwarantanny serię lotów czarterowych dla ukraińskich pracowników. Pierwszy lot odbył się 24 maja.