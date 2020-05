Apple z wyższą ceną docelową. iPhone 12 już jesienią?

We wtorek po południu trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe odnotowują zwyżki, rosnąc po kilka dziesiątych procent. Sentyment dla rynku akcji w USA może zostać poprawiony przez coraz lepsze relacje z Chinami.

We wtorek Chiny ogłosiły nową listę 79 produktów amerykańskich kwalifikujących się do zwolnienia z ceł odwetowych nałożonych w szczytowym momencie dwustronnej wojny handlowej. Chińskie ministerstwo finansów stwierdziło w oświadczeniu, że nowe zwolnienia wejdą w życie 19 maja i wygasną 18 maja 2021 roku. Najnowszy wykaz uchyla cła na produkty obejmujące rudy metali ziem rzadkich, rudy złota, rudy srebra i koncentraty. Negocjatorzy handlowi z Pekinu i Waszyngtonu przeprowadzili w zeszłym tygodniu rozmowę telefoniczną i omówili realizację podpisanej w styczniu fazy pierwszej umowy handlowej. W jej ramach Chiny zgodziły się zwiększyć zakupy towarów amerykańskich o 200 mld dolarów w ciągu dwóch lat, przy czym w pierwszym roku zwiększono zakupy o około 77 mld dolarów, a w drugim roku o 123 mld dolarów.

Z informacji płynących odnośnie spółek cena docelowa Apple została podniesiona do 350 dolarów z 335 dolarów przez firmę Wedbush. Wskazuje ona na potencjał spółki ze względu na iPhone 12. Chociaż istnieje tylko 10-15 proc. szans, że iPhone 12 wejdzie do sprzedaży w październiku, to powinno być na niego duże zapotrzebowanie, ponieważ pandemia mogła uniemożliwić ludziom aktualizowanie swoich telefonów i wymianę na nowe modele. Na giełdzie za jedną akcję AAPL należy zapłacić obecnie około 316 USD.

Z kolei analitycy Citi podnieśli cel dla ceny akcji spółki matki Google, czyli Alphabet Inc. do 1600 z 1400 USD i utrzymali rekomendację kupna akcji. Nowy poziom docelowy oznacza możliwość wzrostu o 14 proc. w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Średni poziom ceny docelowej wynosi 1509,92 USD. Alphabet ma 41 rekomendacji kupna, 3 trzymaj i 0 sprzedawaj – wynika z danych dostarczonych przez Bloomberga.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.