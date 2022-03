Bank Millennium upraszcza sposób otwierania kont dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy chcą skorzystać z oferty Banku Millennium i otworzyć konto, mogą to teraz zrobić w uproszczony sposób, okazując w oddziale jedynie paszport. Jest to kolejne ułatwienie wprowadzone przez Bank Millennium w geście solidarności wobec wschodnich sąsiadów. Mamy nadzieję, że ułatwi to pobyt w Polsce uchodźcom z Ukrainy.

Od 5 marca obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z trwającą wojną, do otwarcia konta potrzebują jedynie paszportu. Udokumentowanie zamieszkania oraz zatrudnienia w Polsce nie jest wymagane. Konto można otworzyć w oddziałach własnych Banku Millennium w całej Polsce. Nowo otwierane rachunki są zwalniane z opłat na takich samych zasadach co konta, które bank już prowadzi dla obywateli Ukrainy. Do rachunku wydawana jest karta debetowa zwolniona z miesięcznych opłat, również wszystkie wypłaty z bankomatów są bezpłatne. Po pobraniu aplikacji mobilnej możliwe jest uruchomienie płatności zbliżeniowych telefonem (tokenizacja karty), co pozwala na natychmiastowe korzystanie ze środków na rachunku.

Ułatwienia dla obywateli Ukrainy funkcjonujące od 27 lutego:

– zwolnienie klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów, do odwołania.

– zniesienie prowizji od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidulanych do Ukrainy, niezależnie od narodowości nadawcy, do odwołania.

Dodatkowo bank zapewnia wsparcie konsultantów posługujących się językiem ukraińskim pod numerem tel. +48 22 598 40 45.

W działania pomocowe na rzecz uchodźców przybywających z Ukrainy włączyła się cała społeczność Banku

i Fundacja Banku Millennium. Bank wesprze wybrane organizacje pozarządowe pomagające Ukrainkom i Ukraińcom w dłuższej perspektywie, uruchomi też środki na program wolontariacki dla pracowników, którzy będą chcieli pomagać obywatelom Ukrainy indywidulanie.