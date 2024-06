Beata Drzazga Główną Laureatką „Top Charity 2024”

Beata Drzazga, przedsiębiorca, wizjoner i filantrop, została uhonorowana podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej, prestiżową nagrodą „Top Charity 2024” za swoje wyjątkowe zaangażowanie na rzecz społeczności. Jako Główna Laureatka tego wyróżnienia, Beata Drzazga została doceniona za swoje działania na polu osobistym, jak i zawodowym.

Jej działalność, w szczególności założenie 23 lata temu BetaMed S.A. oraz zaangażowanie osobiste w pomoc ludziom i zwierzętom przez te lata, była kluczowym czynnikiem przyznania prestiżowego wyróżnienia. Rok temu Beata Drzazga założyła fundację Beata Drzazga Foundation, która koncentruje się między innymi na wsparciu i aktywizacji ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Zajmuje się też pomocą dzieciom, młodzieży oraz dorosłym z depresjami. Wspiera również konferencje nowych technologii i wiele innych projektów.

Podczas ceremonii wręczenia nagrody, Beata Drzazga zwróciła uwagę na znaczenie bezinteresownego wsparcia dla innych. Podkreśliła, że prawdziwa pomoc powinna wypływać z serca, a nie być działaniem na pokaz. Co nie znaczy, że nie mamy o tym głośno mówić i pokazywać co robimy, aby było to zachętą dla innych. Aby ludzie pomagali w najdrobniejszy sposób, jeśli tylko mogą. Zaznaczyła, że każdy ma możliwość niesienia pomocy w swoim zakresie, a najcenniejszymi darami, jakie można ofiarować, są miłość, empatia i poświęcony swój czas.

Nagroda „Top Charity 2024” stanowi uznanie dla ciągłego zaangażowania Beaty Drzazgi w poprawę jakości życia osób potrzebujących i tym podobnych, potwierdzając jej znaczącą rolę w działalności charytatywnej w Polsce i zagranicą.

Wielka Aukcja Charytatywna TOP CHARITY to najbardziej prestiżowe cykliczne wydarzenie charytatywne w Polsce jednoczące środowiska biznesu, sztuki i kultury wokół działań charytatywnych.

Wydarzenie gromadzi przedstawicieli największych firm oraz znane osobistości z branży rozrywkowej i artystycznej, tworząc unikalną okazję do wspierania działań charytatywnych. W tegorocznej edycji po raz trzeci wyróżniono wybitnych przedsiębiorców za ich osobiste zaangażowanie w pomoc potrzebującym.