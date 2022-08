Bitcoin osuwa się po kilkunastu dniach konsolidacji

Ethereum w oczekiwaniu na the Merge

Znaczący spadek nastrojów na rynku

Po rajdzie Bitcoina i całego rynku kryptowalut w lipcu, pierwsza połowa sierpnia charakteryzowała się stabilizacją sytuacji na rynku. Na początku trwającego tygodnia Bitcoin próbował przełamać impas i podjął próbę wybicia powyżej silnego oporu na poziomie 25 tys. dolarów. Ostatecznie presja podażowa zepchnęła byki poniżej. W następstwie Bitcoin zaliczył kilka sesji spadkowych z rzędu, a w piątek rano spadł gwałtownie poniżej granicy 22 tys. dolarów. W tym momencie największa kryptowaluta ponownie znajduje się poniżej 200 – tygodniowej średniej kroczącej, a od początku tygodnia traci już ponad 8 proc.

Ethereum w ciągu ostatniego tygodnia zaliczyło nieznacznie mniejsze spadki od Bitcoina. Druga największa kryptowaluta spadła poniżej wsparcia na poziomie 1800 dolarów, jednak nadal znajduje się około 100 proc. powyżej czerwcowego dołka. Silne wzrosty spowodowały, że ETH odpowiada już za około jedną piątą całego rynku kryptowalut – po raz pierwszy od grudnia 2021 roku.

W następnych tygodniach można się spodziewać wzmożonej zmienności na wykresie ETH w wyniku nadchodzącego the Merge Ethereum. Przejście ETH z modelu Proof-of-Work (PoW) na Proof-of-Stake (PoS) jest obecnie zaplanowane na 15 września, jednak dokładna data zależy od hashrate. Ta zmiana pomoże zmniejszyć zużycie energii przez Ethereum dzięki stakowaniu ETH.

Wskaźnik Fear & Greed Index po zanotowaniu 14 sierpnia lokalnego maksimum na poziomie 47 punktów, spadł gwałtownie do okolic 30 punktów. Pomimo pogorszenia nastrojów, sentyment na rynku jest znacząco lepszy od czerwcowego, kiedy to wskaźnik odnotował rekordowo niskie 6 punktów. Rynek nadal znajduje się jednak w strefie „strachu” (odczyt poniżej 50), co wskazuje na wysoką awersję do ryzyka inwestorów.

Komentarz opracował: Lukas Enzersdorfer – Konrad, szef ds. rozwoju produktu oraz zastępca dyrektora generalnego Bitpanda

Niniejszy materiał jest jedynie komentarzem do sytuacji rynkowej i nie stanowi analizy finansowej ani rekomendacji.