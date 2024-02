Bitcoin – wszystko, co musisz wiedzieć o najpopularniejszej kryptowalucie

Świat kryptowalut jest wciąż nieznany szerokiej grupie ludzi. Nie ma co się temu dziwić. W przeciwieństwie do walut tradycyjnych te kryptograficzne istnieją dopiero od kilkunastu lat. Najpopularniejsza z nich i jednocześnie jedna z pierwszych to Bitcoin. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na temat tej kryptowaluty.

Bitcoin — podstawowe informacje

Bitcoin to jedna z najstarszych na kryptowalut na rynku, która debiutowała w 2009 roku. Za jej stworzenie odpowiada Satoshi Nakamoto. Nie jest to jednak prawdziwe nazwisko a pseudonim. Pod tym pseudonimem ukrywa się twórca Bitcoina, nie wiadomo jednak czy był to jeden człowiek, czy też bliżej nieokreślona grupa osób lub nawet firm. Twórca Satoshi Nakamoto brał udział w tworzeniu Bitcoina od 2009 do 2010 roku, po czym oddał projekt w ręce innych osób.

Cyfrowa waluta opiera się na oprogramowaniu peer-to-peer oraz oczywiście kryptografii (tak jak inne kryptowaluty). Samo działanie Bitcoina jest dość skomplikowane i wymaga dobrej znajomości między innymi programowania. Najważniejsze jest to, że Bitcoin to cyfrowa waluta bez emitenta centralnego, nad którą kontroli nie sprawuje żaden bank, ani rząd.

Legalność Bitcoina

Bitcoin i jego status prawny to niezwykle kontrowersyjny temat. Prawa dotyczące Bitcoina oraz kryptowalut różnią się w zależności od państwa. Dla przykładu w Chinach, czy też Wenezueli transakcje z udziałem Bitcoina są nielegalne. W Wenezueli zakaz ten jest nieco szerszy, gdyż dotyczy również posiadania i wydobywania kryptowaluty.

Niektóre państwa decydują się na dodatkowe opodatkowanie. Tak jest na przykład w Finlandii, gdzie przy każdej wymianie pieniędzy na kryptowaluty i odwrotnie trzeba zapłacić stosowną opłatę. Na świecie istnieją też kraje, które wprowadziły Bitcoina jako pełnoprawny środek płatniczy. Na takich ruch zdecydował się Salwador w 2021 roku i Republika Środkowoafrykańska w 2022 roku.

Gdzie sprawdzić kurs Bitcoin?

Jak sprawdzić kurs Bitcoin ? W dzisiejszych czasach jest to bardzo proste. Aktualny kurs kryptowaluty pokazywany jest na wielu stronach internetowych, takich jak na przykład Binance. Można tam szybko sprawdzić nie tylko aktualną cenę, ale zapoznać się z dokładnymi jej zmianami na przestrzeni ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca czy nawet roku.

Na stronie Binance po zarejestrowaniu można także otworzyć swój własny portfel kryptowalut i wejść w posiadanie Bitcoina. Oczywiście można go kupować nawet w niewielkich ilościach. Najmniejsza jednostka to bowiem 1 satoshi. 1 Bitcoin to z kolei 100 milionów satoshi.

Na początku 2024 roku kurs Bitcoina dość tradycyjnie zalicza spore wahania. W pierwszych tygodniach stycznia osiągnął swój szczyt i przekroczył cenę 195 tysięcy złotych za 1 BTC. Potem pod kniec miesiąc zanotowano spory spadek. Kryptowaluta w najgorszym momencie wyceniana była na nieco ponad 155 tysięcy złotych. Na przełomie stycznia i lutego kurs ustabilizował się z kolei na poziomie 170-175 tysięcy złotych. daleko mu jednak do wartości rekordowych. Te Bitcoin osiągał w trakcie 2021 roku. Wiosną jego wycena wynosiła 234 tysiące złotych, a rekord pochodzi z listopada 2021 roku. Wtedy za 1 Bitcoina można było otrzymać aż 261 tysięcy złotych.