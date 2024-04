Biurko elektryczne: dla kogo i czy warto?

Coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej. Przeważnie jest to osiem do nawet 10 godzin spędzonych w pracy przy biurku, z niewielkimi tylko przerwami. W dodatku praca w pozycji siedzącej odbiera nam energię, w związku z tym nierzadko zdarza się, że i po pracy odpoczywamy zasiadając na ulubionej kanapie lub w wygodnym fotelu. A gdzie w tym wszystkim miejsce na aktywność fizyczną, dbałość o kondycję, dobre samopoczucie i zdrowie? Biurko elektryczne z regulacją wysokości jest rozwiązaniem korzystnym dla zdrowia.

1. Biurko elektryczne z regulacją wysokości: na czym to polega?

2. Biurko elektryczne – dla kogo?

3. Korzyści wynikające z zakupu biurka elektrycznego

4. Cena biurek elektrycznych

Żyjemy w czasach, w których wiele osób pracuje w biurze i spędza większość dnia przed komputerem. Zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, więc na co dzień nie zastanawiamy się raczej nad konsekwencjami takiego stylu życia. Warto to zmienić i skorzystać z rozwiązań, które pozwolą nam zadbać o siebie nawet podczas wykonywania pracy siedzącej.

1. Biurko elektryczne z regulacją wysokości: na czym to polega?

Rozwój technologi przyniósł nam wiele korzyści, ale i sporo nowych problemów. To m.in. dzięki niemu możemy teraz wykonywać wiele obowiązków, nie ruszając się z krzesła. Ma to swoje plusy, ale i minusy.Światowa Organizacja Zdrowia wskazała przed laty, że siedzący tryb życia zajmuje czwarte miejsce wśród przyczyn śmiertelności ludzi na świecie. Siedzenie może prowadzić do poważnych chorób, wpływa też na naszą kondycję i wygląd. Warto pamiętać, że nasz organizm nie jest stworzony do bezruchu.

Oczywiście nie możemy zrezygnować z pracy, możemy natomiast zmienić pewne przyzwyczajenia i zastosować proste rozwiązania, dzięki którym zadbamy o zdrowie nawet podczas wykonywania codziennych zawodowych obowiązków.

Biurko elektryczne z regulacją wysokości blatu to rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością, a w wielu biurach, tudzież domach (nie brakuje pracowników, którzy wykonują pracę zdalną), stopniowo wypiera manualne odpowiedniki.

Biurka elektryczne z Fly-Desk.com to innowacyjne rozwiązanie korzystne dla zdrowia, a przy tym – rozwiązanie funkcjonalne, ciekawe i uniwersalne. Dzięki możliwości regulacji wysokości, można dostosować stanowisko pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika, a to przekłada się na większy komfort oraz korzyści zdrowotne. Biurko regulowane z elektryczną regulacją wysokości pozwala pracować w pozycji siedzącej lub stojącej, w zależności od preferencji, co przekłada się na większy komfort pracy.

Możesz zdecydować się m.in. na biurko podnoszone z blatem prostym, z blatem ergonomicznym lub kolor fly. Jeśli chodzi o materiał, z którego może być wykonany blat biurka, możemy wskazać m.in. drewno, bambus lub sklejkę. Fly-Desk oferuje biurka wykonane z wysokiej jakości materiałów, o solidnej konstrukcji. Nie bez znaczenia jest też stabilność biurka, estetyka wykonania i nowoczesny design.



2. Biurko elektryczne – dla kogo?

Zastanawiasz się, czy ergonomiczne biurko elektryczne to mebel dla Ciebie? Biurka elektryczne nie bez powodu cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Biurko podnoszone elektrycznie sprawdzi się w firmach, które poszukują ergonomicznego wyposażenia do swoich pomieszczeń biurowych. Nada się również dla specjalistów, którzy przez kilka dni w tygodniu pracują w zaciszu domowym i spędzają wiele godzin w pozycji siedzącej. Sprawdzi się u studentów czy uczniów, spędzających wiele godzin z tabletem lub laptopem.

Biurko gamingowe, przy którym można nie tylko siedzieć, ale i stać, bez wątpienia przyda się również miłośnikom gier.

3. Korzyści wynikające z zakupu biurka elektrycznego

Biurka regulowane elektrycznie to inwestycja w zdrowie, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Siedzenie po kilka, a nawet kilkanaście godzin dziennie, wpływa na spadek aktywności serca i osłabienie przepływu krwi. Choć mogłoby się wydawać, że dzięki siedzeniu jesteśmy bardziej wypoczęci, nie jest to prawdą. Długotrwałe siedzenie sprawia, że czujemy się zmęczeni, cierpną nam nogi, pojawia się na nich opuchlizna, tworzą się żylaki. Ale na tym niestety nie koniec. Siedzenie sprawia, że spowalnia nasz metabolizm, mamy problemy z trawieniem, obniża się nasza sprawność fizyczna i zwiększa się ryzyko zwyrodnień kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym i piersiowym.

Biurko regulowane umożliwia częste zmiany pozycji ciała, co zapobiega dolegliwościom związanym z długotrwałym siedzeniem. Umożliwia też na dostosowanie blatu do innych czynności wykonywanych przy biurku (pisanie, czytanie, spotkania itd.).

Decydując się na regulowane biurko, możesz wydajniej i bardziej energicznie pracować. Możliwość pracy w pozycji stojącej poprawia krążenie krwi i dotlenienie mózgu, wpływa korzystnie na koncentrację i wydajność.

4. Cena biurek elektrycznych

Wiesz już, że biurko z elektryczną regulacją wysokości jest opcją dla Ciebie, zastanawiasz się jednak, czy stać Cię na to, by zakupić podnoszone biurko?

Regulacja wysokości blatu to rzecz cenna, nie oznacza to jednak, że cena burka musi zwalać z nóg. Warto jednak podkreślić, że zależy ona od wielu czynników, dlatego należy poświęcić trochę czasu, by znaleźć biurko dopasowane do potrzeb i możliwości finansowych.