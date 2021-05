Biznes patrzy przez różowe okulary

Co czeka biznes po pandemii? Marazm czy nowa nadzieja? Większość kadry zarządzającej, biorącej udział w badaniu 2021 Gartner CEO Survey: The Year of Rebuilding, stawia na to drugie. Zarządy spodziewają się ożywienia gospodarczego. Mało tego, ponad jedna trzecia badanych przewiduje, że jeszcze w tym roku zarządzane przez nich organizacje ponownie osiągną lub nawet przekraczają poziom przychodów z 2019 roku!

Renesans gospodarki?

Ten i następny rok upłyną pod znakiem ożywienia gospodarczego. To nie opinia analityków, a kadry managerskiej. Jak wynika z raportu 2021 Gartner CEO Survey: The Year of Rebuilding, aż 60% dyrektorów generalnych spodziewa się ożywienia gospodarczego. Pozostałe 40% stawia z kolei na stagnację. 35% respondentów liczy na to, że uda im się ponownie osiągnąć lub nawet przekroczyć poziom przychodów z 2019 r. – Widać, że w roku 2021 wśród prezesów panuje pewność siebie. – powiedział Mark Raskino, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner i dodaje: – Ponad połowa spodziewa się wzrostu i za główny cel stawia sobie podnoszenie przychodów. – kończy ekspert.

Michał Górecko, Dyrektor Pionu Sprzedaży w BPSC zauważa, że wiele firm chce wykorzystać szansę już w najbliższych miesiącach. – Wielu widzi możliwości i szansę na przejście do ofensywy w najbliższych miesiącach. To tej grupy należą przede wszystkim ci, którzy nie przespali cyfrowej transformacji i przygotowywali się pod kątem technologicznym. – mówi ekspert ze śląskiej firmy IT i kontynuuje: – W ubiegłym roku widzieliśmy, że firmy dobrze ucyfrowione lepiej radziły sobie z adaptacją do nowych warunków. Teraz będzie podobnie. – podsumowuje.

Techno-centrycy

Analiza wyników badania 2021 Gartner CEO Survey: The Year of Rebuilding pokazuje, że Dyrektor Górecko trafia w sedno problemu. Okazuje się, że zmiany związane z technologią będą jednym priorytetów dla kadry kierowniczej. Ta zapytana o pięć najważniejszych strategicznych obszarów dla ich biznesów w perspektywie najbliższych dwóch lat, na szczycie listy priorytetów umiejscowiła digital. Takiego zdania jest co piąty pytany. Podobnie, jak w modzie, tak i w świecie biznesu, można wyróżnić pewne globalne trendy, które ukierunkowują cały rynek. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku to właśnie digitalizacja i rozwój cyfrowych kompetencji będą priorytetem inwestycyjnym. – Dziś wielu managerów uważa, że mogłoby szybciej i bardziej się zdigitalizować. Jednak wcześniej większości brakowało dostatecznie silnego bodźca, żeby inwestować w IT na takim poziomie, który będzie optymalny dla ich rynku, wielkości i specyfiki. Bywało też tak, że cyfrową transformację traktowano jako zło konieczne. Teraz to się zmieniło, świadomość tego, jaką przewagę daje technologia, jest powszechna. – tłumaczy Michał Górecko z BPSC.

Jeśli chodzi o konkretne technologie, które kadra C-Level postrzega jako przełomowe, najwyżej znalazła się sztuczna inteligencja (SI). To właśnie technologia inteligentnych algorytmów będzie miała największy wpływ na biznes. Ponad 30% respondentów uważa, że obliczenia kwantowe będą miały duże znaczenie dla ich dalekosiężnych planów biznesowych. Problem w tym, że wciąż nie są pewni, w jaki sposób można wykorzystać tę technologię. Niektórzy decydenci wymieniają też blockchain.

Nowy wymiar pracy

W styczniu firma Twilio opublikowała prognozy, z których wynika, że koronawirus w skali globalnej przyspieszy cyfrową transformację średnio o sześć lat. Wydaje się, że prognozy zaczynają się spełniać. Widać to na przykładzie rewolucji, jakiej spodziewają się pytani przez Gartnera prezesi. Ponad 80% ankietowanych prezesów spodziewa się trwałej zmiany zachowań społecznych, które będą wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Najważniejszą z nich będzie trwałe przejście do pracy hybrydowej.