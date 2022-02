Wyniki badania Michael Page przeprowadzonego jesienią 2021 roku pokazują, że Polacy coraz częściej korzystają z różnych opcji rozwoju zawodowego. Niemal połowa (47%) przebadanych kandydatów przebranżowiła się od czasu rozpoczęcia swojej kariery, podczas gdy jedynie 10% respondentów nigdy nie myślało o zmianie pracy. Nadal popularny jest rozwój zawodowy w obrębie jednej organizacji – 45% ankietowanych przyznało, że otrzymało awans, pracując cały czas w tej samej firmie. O tym, jakie są najlepsze sposoby na zmianę stanowiska bądź rozpoczęcie całkowicie nowej ścieżki kariery mówi Jacek Łuć z firmy rekrutacyjnej Michael Page.

Polacy są chętni do zmiany

Strategie rozwoju kariery dynamicznie się zmieniają. Niezależnie od tego, czy pracownik jest związany z jedną organizacją, zmienia miejsce zatrudnienia lub branżę – czasy, kiedy sukces zawodowy był definiowany przez stabilność zatrudnienia w obrębie jednego działu lub przedsiębiorstwa, minęły. Firma rekrutacyjna Michael Page zapytała kandydatów, jak długo byliby skłonni pozostać na tym samym stanowisku przed dokonaniem zmiany. Ponad jedna trzecia (35%) wybrała okres od trzech do pięciu lat, a najczęstszym wskazaniem były trzy lata. 40% ankietowanych przyznało jednak, że decyzja o zmianie zależy od dynamiki firmy, co sugeruje, że elastyczne podejście pracodawcy jest niezbędne do planowania skutecznych ścieżek awansu.

– Rozwój zawodowy to inwestycja wymagająca czasu i energii, w związku z tym nie wszyscy kandydaci są zmotywowani do starania się o awans bądź przekwalifikowanie się. Około 15% respondentów jest przekonanych, że znalazło już odpowiednie stanowisko. Jednak coraz więcej Polaków jest chętnych do zmiany. Ankietowani myślą, że będą pracowali na dwóch (18%), trzech (18%) lub czterech (7%) różnych stanowiskach w trakcie trwania swojej kariery. 11% twierdzi, że będzie ich pięć lub więcej – mówi Jacek Łuć, dyrektor w firmie rekrutacyjnej Michael Page.

Jakie są motywacje do zmiany?

Ankietowani, którzy wzięli udział w badaniu Michael Page, zostali również zapytani o to, czego spodziewają się, zmieniając swoje stanowisko lub zawód. Okazuje się, że potrzeba rozwoju zawodowego nie jest jednym czynnikiem motywującym osoby poszukujące pracy. Wielu kandydatów pragnie poczucia spełnienia w życiu zawodowym. Niemal 39% ankietowanych chce pracować dla firmy silnie nastawionej na realizację swoich celów, podczas gdy 32% poszukuje ścieżki kariery, która byłaby bardziej zgodna z ich wartościami. Inne obowiązki i zainteresowania pracowników są również istotne – dla 41% kandydatów kwestią priorytetową jest utrzymanie work-life balance.

– Motywacja do rozwoju zawodowego pozostaje stałym czynnikiem planowania ścieżki kariery. Ankietowani jednak coraz częściej wskazują na nowe elementy, decydujące o zmianie pracodawcy lub charakteru wykonywanej pracy. Ponad połowa kandydatów chciałaby rozwinąć swoje profesjonalne kompetencje, nabywając wiedzę i nowe umiejętności. Ponad 40% liczy szansę pozyskania lepszych możliwości zawodowych oraz szuka pracy zgodnej z zainteresowaniami. Jednak nawet na dzisiejszym, dynamicznym rynku pracy zmiana kariery jest rzadko nagłą decyzją. 41% kandydatów twierdzi, że podjęcie decyzji zajęło im wiele miesięcy lub lat, a około 1/3 została zmuszona do zmiany przez konkretne wydarzenie, takie jak utrata pracy, kryzys związany z pandemią lub wpływ kultury czy struktury firmy – mówi Jacek Łuć.

Rozwój kompetencji

To, że kandydat chce zmienić swoją ścieżkę kariery, nie oznacza, że posiada odpowiednie do tego kwalifikacje. Około 37% ankietowanych stwierdziło, że w ramach przekwalifikowania wzięło udział w dodatkowym szkoleniu, przy czym 19% z nich musiało w tym celu zrezygnować z pracy. Z kolei 36% nie widziało potrzeby skorzystania z kursów doszkalających. Około 29% wszystkich respondentów poddało się również ocenie umiejętności lub otrzymało wskazówki od profesjonalistów.

– Większość ankietowanych nie traci czasu. 6 na 10 dokonało już zmiany swojej ścieżki zawodowej lub jest w trakcie przekwalifikowania. Tylko 10% respondentów twierdzi, że nigdy nie myślało o zmianie swojej kariery. W związku z zauważalnym deficytem specjalistów na rynku i wzrostem ich wymagań finansowych, konkurowanie wysokością wynagrodzenia może nie wystarczyć, aby zatrzymać i przyciągnąć najlepsze talenty. Nasze badania pokazują, że kandydaci są skłonni pracować dla firm, które dbają o rozwój zawodowy pracowników i tworzą przyjazną kulturę organizacyjną. Dlatego inwestycja w kompetencje pracowników oraz określenie jasnej ścieżki kariery może być skuteczną, długoterminową strategią rekrutacyjną, która powstrzyma rotację kadr – podsumowuje Jacek Łuć z Michael Page.