Według dyrektora generalnego Thomasa Templetona, firma płatnicza Block (dawniej Square) buduje systemy dla kopaczy bitcoinów.

Firma kierowana przez byłego szefa Twittera, Jacka Dorsey,a również chce wydobyć własny bitcoin. Templeton przedstawił plany kopania w serii tweetów, mówiąc, że firma chce, aby proces wydobycia był bardziej rozproszony i wydajny.

Dodał, że kupowanie i utrzymywanie fizycznej infrastruktury dla górnictwa, od platform wiertniczych po zużycie energii, utrudnia ludziom samodzielne wydobywanie.

Chociaż plany są w tej chwili niejasne, nie jest to pierwszy raz, kiedy Block wyraził chęć stworzenia systemów do wydobywania bitcoinów. Dyrektor generalny Dorsey napisał na Twitterze w październiku 2021 r., że firma przygląda się procesowi tworzenia systemów open source dla osób fizycznych i firm do wykorzystania do wydobywania kryptowalut.

