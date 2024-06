Bloober Team otrzymał dofinansowanie z PARP

Bloober Team S.A. podpisał umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu pt. “Rozwój marki Bloober Team na rynkach zagranicznych poprzez realizację działań promocyjnych”. Polski gamedeveloper otrzyma 1 177 904,47 zł na realizację działań promocyjnych służących umocnieniu pozycji marki Bloober Team oraz jej produktów na rynkach międzynarodowych. Dzięki unijnemu wsparciu, w latach 2024-2028 spółka weźmie udział w największych imprezach targowo-wystawienniczych tj. Game Developers Conference czy Gamescom, stworzy filmy informacyjno-promocyjne, a także wyjedzie na misje gospodarcze.

– Bloober Team jest rozpoznawalnym graczem na rynkach zagranicznych, a do 2027 r. planujemy zostać liderem w gatunku horroru. By to osiągnąć musimy stale promować naszą markę oraz gry na całym świecie. Dzięki dofinansowaniu z PARP mamy kolejne środki na realizację tych działań i tym samym umacnianie naszej pozycji w branży – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.