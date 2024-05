Bloober Team z rekordowymi wynikami w I kwartale 2024 r.. 42,37 mln zł przychodu i 15,55 mln zł zysku netto

Grupa Kapitałowa Bloober Team wypracowała 42,37 mln złotych przychodu ze sprzedaży w I kwartale 2024 r., co stanowi rekord w historii spółki i jest lepszy o 39% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto Grupy wyniósł 15,55 mln zł. Bloober Team pokazuje więc jednoznacznie, że chce być czarnym koniem 2024 roku.

Przejście z NewConnect na główny parkiet GPW był częścią realizacji planu strategicznego i ugruntowaniem pozycji Bloober Team. Był to pierwszy debiut w tym roku i to na plusie. Do obrotu trafiły akcje serii A, B, C, D i E, a przejściu nie towarzyszyła emisja.

– Nasze rekordowe wyniki pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, a w bieżącym roku – zgodnie z naszym planem nie tylko umacniamy nasza pozycję w branży, ale przeskakujemy do znacznie wyższej ligi developerów gier. Dzięki temu możemy tworzyć coraz większe produkcje, ale przede wszystkim mamy stabilny biznes, którego nie wywróci nawet mocne uderzenie (o jakie nietrudno w tych czasach) – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Obecnie firma skupia się nad dwiema dużymi produkcjami – SILENT HILL 2 wraz z Konami oraz projektem o kodowej nazwie “C” – grze opartej o własne IP we współpracy z Private Division (Take-Two Interactive). Ponadto spółka realizuje wiele projektów w ramach realizacji strategii 2nd party. W lutym Bloober Team otworzył nowy brand ,,Broken Mirror Games’’, który funkcjonuje w ramach spółki Bloober Team. Nowa marka odpowiedzialna jest za produkowanie i wydawanie gier, które powstają w ramach segmentu second party. Są to projekty deweloperskie, realizowane produkcyjnie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Bloober Team. Będą one wydawane głównie w formule self-publishing przez samą spółkę (pod marką Broken Mirror Games).

– Stworzyliśmy markę Broken Mirror Games, by wykładniczo zwiększyć nasz potencjał i rozszerzyć współpracę z innymi twórcami, którzy niejednokrotnie przeżywają ciężkie chwile na obecnym rynku. Posiadając coraz większe know-how powoli i odpowiedzialnie zmierzamy w kierunku self-publishingu jako dominującego elementu naszego biznesu. To oczywiście jest spójne z naszą średnio i długoterminową strategią. Nasze wyniki pozwalają nam dalej budować fundamenty przyszłości. Wierzymy, że nowe 15 lecie będzie dla Bloober Team wspaniałym okresem – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.