CD Projekt z mocnym I kwartałem 2024 r., Cyberpunk 2077 wraca na dobre tory

CD Projekt pokazało mocne wyniki za I kwartał 2024 r. Spółka osiągnęła mocną 30% dynamikę wzrostu przychodów, co historycznie w ujęciu kwartałów bez premier oznacza wyższą ponadprzeciętnie dobrą dynamikę.

W szczególności pozytywnie do wzrostu sprzedaży przyczynił się Cyberpunk 2077 i dodatek Widmo Wolności, których łączna sprzedaż odpowiadała za ponad 64% całych przychodów spółki. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe wzmocniło wypuszczenie finalnych patchy do gry, które pozwoliły Cyberpunkowi 2077 wreszcie wyjść na prostą. Gra wyszła już całkowicie z fazy poprawy, a zespół deweloperów dotąd zajmujący się naprawianiem i rozwijaniem gry został przeniesiony do innych projektów studia. Choć naprawa ta trwała zbyt długo, aby w pełni zmazać negatywny wydźwięk premiery Cyberpunka z 2020 r., tak zdecydowanie ruchy podjęte w celu naprawy gry się opłaciły. Cyberpunk 2077 w ostatnich miesiącach zanotował drastyczny wzrost pozytywnych recenzji. 10 maja recenzje za ostatnie 30 dni przekroczyły poziom 95% pozytywnych recenzji, co naprawdę może imponować. Cyberpunk 2077 odebrał także nagrodę BAFTA, za najlepiej rozwijaną grę 2023 r. Wszystkie te czynniki stanowią pozytywny sygnał w kierunku umocnienia się marki Cyberpunka w świadomości graczy, a tym samym mogą pozwolić na utrzymanie pozytywnych trendów w sprzedaży produktu w następnych kwartałach.

Jeżeli chodzi o drugą markę CD Projektu, to w pierwszym kwartale widzieliśmy spadek przychodów ze sprzedaży gier z serii Wiedźmin, które w ujęciu r/r zmniejszyły się o -41%. Negatywną dynamikę może osłabić wypuszczony w maju narzędzie do modowania gry: Red Kit, który może zachęcić graczy do ponownego odwiedzenia świata gry.

Perspektywy na najbliższe kwartały wydają się na razie w głównej mierze oparte na oczekiwaniu na sygnały dotyczące najważniejszych projektów spółki. CD Projekt na razie nie dostarczyło nowych informacji dotyczących postępów pracy nad projektem Polaris, czyli nową grą z serii Wiedźmin, która dalej pozostaje w fazie pre-produkcji. Planowanym terminem rozpoczęcia produkcji właściwej jest druga połowa 2024 r., choć dalej co do szczegółów trzeba czekać na informacje ze spółki.

Rozluźnienie otoczenia w Hollywood po strajkach z poprzedniego roku stanowi żyzny grunt do powstawania nowej produkcji filmowej ze świata Cyberpunka, a na konferencji zarząd poinformował, że nie wyklucza on potencjalnego rozwijania swoich produkcji o ewentualne gry mobilne. To wszystko sprawia, że perspektywy spółki mimo dalekiego horyzontu premiery najnowszego dużego tytułu mogą dostarczyć coraz to nowe impulsy zwiększające ciekawość graczy w oczekiwaniu na najważniejsze premiery.

W okresie oczekiwań na start kampanii marketingowej projektu Polaris wszelkie pozytywne sygnały ze spółki mogą zostać ciepło przyjęte przez inwestorów, a wyniki za 1Q24 pokazały mocne podstawy finansowe spółki nawet w kwartale pozbawionym znaczących premier.

Autor: Tymoteusz Turski, analityk XTB