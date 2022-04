BPI Real Estate Poland planuje start 6 nowych inwestycji w Polsce

BPI Real Estate Poland przygotowuje się do uruchomienia 6 nowych inwestycji w Polsce. Mowa o projektach we Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście oraz Warszawie. Ich rozpoczęcie planowane jest w 2022 roku. Łącznie projekty dostarczą na polski rynek blisko 70 tys. mkw PUM w ponad 2200 lokalach mieszkalnych. Plany spółki obejmują zarówno inwestycje mieszkaniowe, mixed-use, jak i wejście w nowy sektor PRS.

– Konsekwentnie realizujemy nasz plan biznesowy zakładający przede wszystkim rozwój.

W minionym roku intensywnie przygotowywaliśmy się do jego realizacji. Dokonaliśmy zakupu kilku doskonale zlokalizowanych działek, rozpoczęliśmy prace projektowe nad planowanymi inwestycjami oraz powiększyliśmy nasze struktury. Wszystko to po to, aby z sukcesem zrealizować przyjętą strategię oddania na polski rynek do 2026 roku ponad 4 tys. mieszkań – powiedział Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland.

– W minionym roku intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem kolejnych nowych inwestycji we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu oraz Warszawie. W tej chwili koncentrujemy się nad rozpoczęciem projektów, których start przewidujemy w pierwszej połowie bieżącego roku. Jak dotychczas będą to inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach, o miastotwórczym charakterze, które wyróżniać będzie przemyślana architektura i różnego rodzaju rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju – mówi Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPI Real Estate Poland.

Deweloper aktualnie przygotowuje się do uruchomienia w pierwszej połowie roku budów dla projektów mieszkaniowych we Wrocławiu przy ul. Czystej, w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej oraz w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo. W drugiej połowie roku BPI Real Estate Poland planuje rozpoczęcie innowacyjnego wielkomiejskiego projektu, który realizowany będzie na poznańskim Łazarzu we współpracy z Revive.

Kolejne zaplanowane na bieżący rok projekty położone będą w Warszawie. Pierwszy z nich to inwestycja mieszkaniowa przy ul. Chmielnej w centrum miasta. Drugi projekt znajduje się przy ul. Obrzeżnej i zrealizowany zostanie w ramach sektora PRS we współpracy ze spółką Acteeum.

– Naszym celem jest budowa przemyślanej inwestycji, zakładająca sprzedaż blokową inwestorowi instytucjonalnemu. W planowanym budynku znajdą się małe jednostki na wynajem krótkoterminowy dla młodych profesjonalistów z częściami wspólnymi typu kuchnia, pralnia, salon gier i TV, pokój do coworkingu, a nawet siłownia i sauna. Aktualnie pracujemy nad szczegółami, aby już wkrótce móc zaprezentować ten zupełnie nowy w naszym portfolio projekt – powiedział Andrzej Świder, Dyrektor Projektu w BPI Real Estate Poland.

Belgijski deweloper jest obecny na polskim rynku od 2009 roku i w tym czasie zrealizował

7 inwestycji oddając łącznie ponad 2 tys. mieszkań. Są to inwestycja typu mixed-use Bulwary Książęce we Wrocławiu oraz projekty mieszkaniowe Rezydencja Barska, wolaRE, Wola Libre i Wola Tarasy w Warszawie, osiedle Vilda Park w Poznaniu i kompleks mieszkaniowy Cztery Oceany w Gdańsku. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową, w najbliższych latach firma planuje realizację kolejnych inwestycji w Polsce, koncentrując się na tych miastach, w których powstały wcześniejsze projekty – Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, jak również w Trójmieście. Belgijski deweloper pozostaje otwarty też na nowe atrakcyjne lokalizacje. Aktualnie firma pracuje nad wdrożeniem strategii ESG, aby w najbliższych latach, móc skutecznie wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w realizowanych przez siebie inwestycjach, w tym stosowania różnego rodzaju proekologicznych rozwiązań i innowacji.