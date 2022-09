Branża cyfrowa za wyłączeniem analogowego sygnału radia w Polsce najpóźniej do 2030 roku i zastąpieniem go cyfrowym

Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący najważniejszych producentów z branży nowych technologii, popiera stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wyłączenia analogowego sygnału radiowego w Polsce i zastąpieniem go cyfrowym DAB+. Jednak wcześniej trzeba spełnić kilka kryteriów – piszą eksperci organizacji.

„Z ogromną aprobatą przyjmujemy stanowisko KRRiT, że wyłączenie emisji analogowej FM powinno nastąpić nie wcześniej niż 31 grudnia 2026 r. i nie później niż 31 grudnia 2030 r.” – pisze Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, w piśmie adresowanym do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego.

Skąd akurat takie daty? – Choć od lat popieramy cyfryzację radia w Polsce, wiemy, że jest to proces skomplikowany i wymagający czasu na przygotowanie – mówi Michał Kanownik. – Dlatego uważamy, że wyłączenie sygnału analogowego może nastąpić dopiero w momencie, gdy zasięg cyfrowy osiągnie minimum 90 proc. populacji kraju dla ogólnopolskich programów radia publicznego oraz minimum 80 proc. populacji kraju dla ogólnopolskich programów nadawców niepublicznych. Co więcej, słuchalność cyfrowa powinna wówczas wynosić co najmniej 50 proc. – precyzuje prezes Cyfrowej Polski.

Naturalne i stopniowe przejście słuchaczy na nowy sygnał radiowy

Słuchalność cyfrowa nie równa się dostępności, bo na rynku dostępne są odbiorniki hybrydowe, pozwalające jednocześnie odbierać sygnał analogowy i cyfrowy. To właśnie one, według wskazań Związku Cyfrowa Polska, mają odegrać kluczową rolę w cyfryzacji nadawania: „Jeśli przy wymianie odbiornika, wynikającej z zakończenia jego cyklu życia, nowym odbiornikiem będzie radio hybrydowe (jednocześnie posiadające odbiornik analogowy i cyfrowy) to słuchacz w naturalny sposób, czasami nawet nieświadomy, będzie przygotowany na ewentualne wyłączenie sygnału analogowego. Doświadczenie innych rynków pokazuje, że jest to najmniej kosztowny sposób dostosowania się do zmian technologicznych” – udowadniają eksperci Cyfrowej Polski w swoim stanowisku.

Przejście na cyfrowe standardy nadawania radia oznacza spory krok naprzód w dziedzinie technologicznej. Ale są też potencjalne problemy: jeden z nich stanowią liczne radia samochodowe. Obecnie w starszych samochodach radia analogowe często są zintegrowane z panelem kokpitu samochodu; w praktyce wymiana samego radia jest nieopłacalna i niepraktykowana. – Dlatego tak istotne jest ustalenie konkretnego przewidywalnego terminu wyłączenia emisji analogowej – mówi Michał Kanownik. – Taka data pozwoliłaby przygotować się do zmian, wpłynęłaby pozytywnie na producentów, pozwoliłaby obniżyć ceny urządzeń, a na odbiorców zadziałałaby mobilizująco – przewiduje.

Reprezentanci polskiej branży cyfrowej zwracają też uwagę na konieczność stworzenia kampanii informacyjnej, która w okresie przejściowym pozwoliłaby dotrzeć do społeczeństwa z informacją o konieczności wymiany starszych odbiorników. Deklarują również merytoryczne wsparcie działań KRRiT w tym zakresie.