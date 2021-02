Branża e-papierosów nie zgadza się z akcyzą i opłatą za banderole

Akcyza na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie oraz koszty związane z zakupem banderol legalizacyjnych wywołują w branży sporo kontrowersji – jest to najwyższa stawka w historii podatku akcyzowego w Polsce;

– Koszty „akcyzowe” są znacznie wyższe dla płynów do e-papierosów niż dla konkurencyjnych produktów, w tym tradycyjnych papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich tytoniu – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia „NIE dla Tytoniu!”;

A przed przedsiębiorcami perspektywa kolejnych obostrzeń związanych z pandemią. Czy to odpowiedni czas na tego typu dodatkowe obciążenia?

Kolejna fala – dla branży kolejny cios

Początkowo akcyza na e-papierosy i tzw. wyroby nowatorskie tytoniu miała obowiązywać od 1 lipca 2020 roku, ale z uwagi na pandemię rząd zaniechał jej poboru, przesuwając termin o trzy miesiące. Mocno nadszarpnięta obostrzeniami branża liczyła na złapanie oddechu jesienią i na dodatkowe działania ułatwiające podmiotom wejście w sprzedaż produktów objętych akcyzą.

– W niektórych miesiącach sprzedaż produktów była znikoma, cele sprzedażowe nie zostały zrealizowane według założonych prognoz. Ponadto przez spowolnienie gospodarcze przejście na akcyzę wydaje się mało wykonalne. Nie wszyscy właściciele sklepów są świadomi, że od 1 maja 2021 roku będą musieli posiadać sprzedawać produkty oznaczone banderolą legalizacyjną kosztującą 5 zł za sztukę, co wiąże się też ze znacznie wyższą ceną półkową. Już dziś większość z nich deklaruje, że nie wyda kilku tysięcy złotych na dodatkowe opłaty i woli zamknąć swój sklep. Czy tak faktycznie musi się stać? Można tego uniknąć przede wszystkim dzięki mniejszej stawce za banderole legalizacyjne, gdzie np. dla wszystkich tradycyjnych wyrobów akcyzowych kosztuje 1,30 zł, a dla nas prawie 4 razy więcej! – mówią właściciele sklepów z e-papierosami.

Rekordowa akcyza

Warto nadmienić, że na dziś oprócz banderol legalizacyjnych najwyższą stawkę akcyzy ma alkohol etylowy. 100 litrów czystego alkoholu to równowartość 6 275 zł akcyzy. Dla porównania tytoniowe wyroby nowatorskie obciążono od 1 października akcyzą na poziomie ok. 305 zł za 1 kilogram wyrobu, a dla płynów do e-papierosów jeszcze więcej! Tak duże wzrosty nie są notowane w innych branżach.

– Co więcej stawka akcyzy na alkohol wydaje się śmiesznie mała, gdy uświadomimy sobie, że litr płynu do e-papierosów wg obecnych zapisów ustawy o podatku akcyzowym kosztuje 550 zł, a zatem 100 litrów płynu to już kwota 55 000 zł akcyzy. To jest szokujące – mówi Justyna Lipowicz z firmy VAPE RIDE, przedstawiciela z branży płynów do e-papierosów.

O ile w przypadku większych przedsiębiorstw nowy koszt nie będzie tak dotkliwy, to środowisko małych i średnich przedsiębiorców branży e-papierosów w Polsce może znów znaleźć się na skraju bankructwa. Wprowadzenie akcyzy oraz obowiązku banderolowania sprawi, że przedsiębiorcy, chcąc przetrwać, zwiększą cenę produktu – płyn, który kosztował 9,90 zł, kosztuje już 17 zł. Gdyby zrobić to stopniowo, uniknęlibyśmy rodzącej się szarej strefy.

Apel o zrównanie stawek

Przedsiębiorcy z branży e-papierosów zrzeszeni w nowopowstałym Stowarzyszeniu czują niesprawiedliwość wynikającą z nierównej wysokości stawek nowej akcyzy w stosunku do wyrobów konkurencyjnych, czyli tradycyjnych papierosów, wyrobów nowatorskich oraz tytoniu do palenia.

– Nowe przepisy wprowadziły stawkę akcyzy na poziomie 0,55 zł/ml płynu do e-papierosów (550 zł za litr), z kolei w przypadku tzw. wyrobów nowatorskich i tytoniu do palenia zaproponowano, w sumie, po 305,39 zł za kg. Ponadto w przypadku e-papierosów zaplanowano najwyższe koszty związane z wytworzeniem znaków podatkowych i legalizacyjnych. Czujemy niesprawiedliwość względem innych wyrobów do tzw. vapowania, których nie obciąża się w takim stopniu jak nasze produkty – mówi grupa członków Stowarzyszenia „NIE dla tytoniu!”. Branża e-papierosów, która na co dzień zatrudnia w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób może pozbawić pracy kolejnych Polaków. I to tych w 90% z własnymi niewielkimi działalnościami gospodarczymi.

– Apelujemy o zrównanie warunków akcyzowych e-papierosów względem pozostałych wyrobów. W obecnej sytuacji czujemy się potraktowani niesprawiedliwie, nowe stawki negatywnie wpłynęły na sytuację ekonomiczną małych i średnich polskich przedsiębiorstw, a będzie jeszcze gorzej zważywszy na kilka tysięcy działalności zarejestrowanych podatników prowadzących własne niewielkie działalności gospodarcze.

Banderole akcyzowe również w górę

Branża zwraca też uwagę na koszty banderolowania, które również sprawiają, że produkcja i handel tymi wyrobami przestaje się opłacać.

– Pamiętając, że z założenia banderole podatkowe powinny kosztować tyle samo, niezależnie, czy to płyn do e-papierosów, wyrób nowatorski, czy paczka papierosów, dlaczego więc koszty zakupu banderol na papierosy i wyroby nowatorskie to zasadniczo 12,40 zł za 1000 sztuk, kiedy te same 1000 sztuk banderol na płyn do e-papierosów to już kwota trzykrotnie wyższa: 38,28 zł (banderole samoprzylepne)? Owszem w nowym rozporządzeniu Ministra Finansów teoretycznie koszt wytworzenia banderoli akcyzowej nie został zwiększony, ale uwaga ta nie dotyczy najbardziej popularnych banderol samoprzylepnych. W praktyce spadła na nas kolejna podwyżka – dodają przedstawiciele branży, w tym Krzysztof Kondej z firmy Expran Group produkującej płyny.

Co ciekawe, pobór akcyzy na e-papierosy nie jest jednakowy we wszystkich krajach UE. Przykładowo we Francji czy Niemczech dodatkowa akcyza nie jest pobierana, natomiast we Włoszech wprowadzona w 2015 roku stawka 0,37 euro/ml miała oznaczać dla rządu zyski na poziomie 86 mln euro za 2015 rok. Plan ten udało się wykonać tylko w ok. 6 proc. Ponadto np. Estonia niedawno wycofała się z akcyzowania wyrobów do vapowania.

Ciekawe, że Niemcy planują opodatkować tylko płyny z nikotyną, co jest zasadne, bo zawartość nikotyny można ustalić, a dodatkowo jest to zgodne z przepisami zdrowotnymi regulującymi obrót wyrobami służącymi do dostarczania nikotyny, a również zbieżne z unijnym planem walki z chorobami nowotworowymi.

Źródło:

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporządzenia MF w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

https://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2016/12/raport-e-papierosy-fundacja-republikanska.pdf