Branża funeralna czeka na nowe prawo

Branża pogrzebowa przypomina wszystkim podmiotom zajmującym się szeroko pojętymi usługami funeralnymi o respektowaniu standardów, które stanowią konieczny warunek do przeprowadzenia właściwej procedury związanej z pochówkiem. Dotyczy to całego procesu – od jego rozpoczęcia, przez przechowywanie i transport zwłok, ewentualną kremację, aż po same czynności pogrzebowe.

Do przestrzegania takich standardów zobowiązane są wszystkie podmioty należące do Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dziś procedury takie to zwykle wewnętrzne unormowania wprowadzane przez poszczególne przedsiębiorstwa zajmujące się usługami funeralnymi. Polska Izba Branży Pogrzebowej ma przy tym nadzieję, że wkrótce te wewnętrzne procedury staną się bezwględnie obowiązującymi standardami i dotyczyć będą wszystkich firm działających w obszarze usług funeralnych. Stanie się tak za sprawą przepisów składających się na tzw. Prawo Pogrzebowe, które – jak się spodziewamy – zaczną obowiązywać w ciągu najbliższego roku.

Jako Polska Izba Branży Pogrzebowej już w 2019 roku, razem z Centrum Analiz Polityki Ekonomicznej, opracowaliśmy raport o stanie branży pogrzebowej w którym wskazywaliśmy na liczne niedociągnięcia i negatywne zachowania niektórych przedsiębiorców pogrzebowych, które prowadzą wręcz do patologii.

Powstały raport wzbudził zainteresowanie strony rządzącej na tyle, że znaczna część zapisów, a co za tym idzie, potrzeb, mówiących o ustandaryzowaniu usług funeralnych zmaterializowała się w postaci konkretnych przepisów w projekcie nowelizacji Prawa Pogrzebowego, które – zgodnie z zapowiedziami – już niedługo ujrzeć ma światło dzienne

Dzięki nowej ustawie zawód przedsiębiorcy pogrzebowego będzie profesją regulowaną tak, aby mieć znacznie większy niż i możliwie jak najpełniejszy obraz funkcjonowania całej branży pogrzebowej.

Funkcjonowanie przyszpitalnych czy znajdujących się przy innych tego typu placówkach prosektoriów obsługiwanych przez firmy pogrzebowe, powinno zostać szczególnie uregulowane, bowiem działanie ich w takiej formie jak dziś staje się często patologią (np. poprzez prowadzenie faktycznej akwizycji, o czym Izba jest alarmowana) i narażają na szwank firmy pogrzebowe, godząc w dobre imię tych, które działają uczciwie i prawidłowo, przestrzegając wysokich, zalecanych przez naszą Izbę, standardów zawodowych.

Rodziny osób zmarłych częstokroć zamawiają usługę pogrzebową w firmie bez żadnego zaplecza pozwalającego im na gruntowne i – co najważniejsze – prawidłowe przygotowanie osoby zmarłej do pogrzebu. Dzieje się tak, ponieważ najbliżsi zmarłych pozbawieni są możliwości uzyskania informacji, co dzieje się z takimi ciałami – w szczególności brakuje tu koniecznej wiedzy, jakie konkretnie kwalifikacje mają ci, którzy prowadzą działalność w branży pogrzebowej. Zdarzają się rzeczywiście przypadki, że osoba zmarła jest przygotowywana w rażąco sprzeczny ze standardami sposób.

Zgrozą jest także to, o czym rzadko się mówi: transport zwłok z zagranicy (masowy, nawet 9 osób w jednym małym busie, co dotyczy przede wszystkim Wysp Brytykjskich, choć nie tylko). Zdarza się bowiem tak, że zwłoki osoby zmarłej w karawanie podróżują po Europie przez nawet dwa tygodnie, rozpoczynając wyprawę z Irlandii poprzez Szkocję, Anglię, później znowu przez Irlandię, a następnie jadą po odbiór kolejnego ciała w Holandii, by ostatecznie wrócić raz jeszcze do Anglii po to, aby zapełnić całego busa, który nie spełnia norm karawanu pogrzebowego, 9 ciałami tak, aby cena transportu była konkurencyjna i bardziej atrakcyjna w stosunku do tej, jaką oferują profesjonalne firmy zajmujące się transportem i przestrzegające zalecanych przez naszą Izbę standardów. Same dyskusje o tym z osobami zarządzającymi tym procederem napotykają wciąż na ich twardy opór. Polska Izba Branży Pogrzebowej spodziewa się tu jednak przełomu, bowiem nowe przepisy przyczynią się w tym obszarze do zasadniczych zmian na lepsze.

Firmy pogrzebowe działające na terenie kraju to w większości podmioty nie zatrudniające nikogo poza ich właścicielem, bądź jedną dodatkową osobą, a przecież ceremonia obsługiwana jest – w przypadku pochówku trumny – zwykle przez 4 pracowników.

Jako Polska Izba Branży Pogrzebowej deklarujemy zatem, że w dalszym ciągu będziemy działać na rzecz standaryzacji usług pogrzebowych tak, aby dobre imię uczciwie działających i dążących do podwyższenia jakości swoich usług zakładów pogrzebowych nie zostało zszargane, a wobec tych, którzy dopuszczać się będą zachowań niegodnych przedsiębiorcy pogrzebowego, wyciągać będziemy daleko idące w skutkach konsekwencje. Wobec wszystkich zrzeszonych w Izbie firm wymagamy przestrzegania wysokich standardów branży. Ich propagowanie stanowi przecież jeden z celów działania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, która – jako reprezentant Federacji Przedsiębiorców Polskich – od samego początku brała udział w pracach nad nowelizacją Prawa Pogrzebowego.