POS-owy User Experience

W latach 90tych chcąc przyciągnąć wzrok klienta w punkcie sprzedaży wystarczyło postawić krzykliwy kolorami i hasłami POS. Dziś POS-y muszą być bardziej wyrafinowane niż kiedykolwiek, by zwrócić uwagę i sprzedać produkt. O tym jak zaczyna się user experience w punktach sprzedaży opowiadają – bracia Marek i Damian Dziedziccy, twórcy firmy DZIEDZIK POSM Solutions a teraz nowego brandu POSideo.

Szaleństwo materiałów Point of Sale w Polsce zaczęło się w latach 90tych i od tego czasu przechodziło różne fazy, czym różnią się dzisiejsze formy ekspozycji towaru?

Kiedyś aby POS-y przyciągały uwagę musiały być wręcz estetycznie krzykliwe i epatować prostymi hasłami. Dziś widzimy, że taka forma reklamy jest nawet rażąca, a wygrywa tylko przemyślane i wysublimowane podejście do produktu i jego ekspozycji. W POSideo podchodzimy do każdego produktu indywidualnie, śledzimy ścieżkę zainteresowania nim i wyszukujemy punkt, który jest kluczowy do wywołania impulsu zakupowego. Ekspozycja musi dawać konsumentowi możliwość doświadczenia produktu w punkcie sprzedaży, bo to tu dokonuje się ostateczna decyzja zakupowa. W każdej kategorii produktowej jest oczywiście sporo powtarzanych schematów, które mniej lub bardziej zwiększają sukces sprzedażowy, dlatego wprowadziliśmy usługę „POSM konsultingu”. Polega to na tym, że na wstępie przeprowadzamy cały proces analizy promowanego produktu i jego konkurencji. Następnie projektujemy optymalne rozwiązania i wdrażamy je na rynek. To daje największą skuteczność i pozwala na optymalne podejście do potrzeb konsumenta.

Jedną z najważniejszych zmian, która nastąpiła w dziedzinie POS w ostatnich latach jest rosnące znaczenie technologii cyfrowych. Nie chodzi tu tylko o ekrany czy tablety, ale o całą gamę rozwiązań interaktywnych, które pozwalają na lepsze zaangażowanie konsumenta i zbieranie danych o jego zachowaniach. Przykładem takiego rozwiązania jest nasza usługa „POS interaktywny”, która polega na wyposażeniu materiałów POS w elementy reagujące na dotyk, ruch czy głos konsumenta. Dzięki temu możemy dostarczyć mu spersonalizowane informacje o produkcie, zaoferować dodatkowe korzyści czy zaprosić do zabawy czy konkursu. To wszystko sprawia, że konsument czuje się doceniony i zainteresowany produktem.

Inną istotną zmianą jest rozwój e-commerce i rola POS w kreowaniu świadomości marki i lojalności klienta. W dobie internetu konsument ma dostęp do wielu źródeł informacji i opinii o produktach, dlatego nie wystarczy mu już tylko pokazać produkt na półce czy regale. Trzeba go przekonać, że warto wybrać właśnie tę markę i nie szukać innej opcji online. Dlatego nasze materiały POS nie tylko prezentują produkt, ale także budują emocjonalną więź z konsumentem poprzez opowiadanie historii marki, podkreślanie jej wartości czy pokazywanie jej zaangażowania społecznego czy ekologicznego. Nasza usługa „POS storytelling” pomaga nam tworzyć takie materiały, które opowiadają konsumentowi coś więcej niż tylko o funkcjach czy cenach produktu.

Jakie jest wasze doświadczenie we współpracy z markami?

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy przez osiemnaście lat głównie we współpracy z globalnymi markami. Proponowaliśmy im i nadal proponujemy bardzo skuteczne rozwiązania do realizacji założeń sprzedażowych czy wizerunkowych różnych kampanii. Nasze propozycje POS’ów brały udział w kampaniach, które – jak określali to nasi kontrahenci – przynosiły „epickie wzrosty sprzedaży”. Dzięki temu realizowaliśmy długofalową współpracę i kompleksową obsługę. Zawsze zaczynamy od rzetelnej analizy produktu i rynku naszego zleceniodawcy, bo jest kluczem do skuteczności ich działań. Proponowane przez nas materiały POS są zawsze wynikiem większej idei, stąd też nazwa naszej firmy POSideo. Podstawą podejmowanych przez nas działań projektowych jest założenie, że stworzymy produkt idealny, dla naszego oraz końcowego klienta. Uważamy, że dziś każda firma tworząca materiały promocyjne do punktów sprzedaży powinna zaproponować rozwiązanie estetyczne, ciekawe oraz wpisujące się w trend zrównoważonego rozwoju. Takie, podejście jest zgodne z naszymi wartościami i filozofią naszej marki. Rodzinna firma Dziedzik POSM Solutions od zawsze kierowała się takim podejściem, choć kiedyś nie mówiło się często o ekologicznych aspektach materiałów reklamowych. My zawsze do tego dążyliśmy i dlatego utrzymywaliśmy się na rynku prawie dwie dekady. Ostatecznie, gdy zmienił się rynek reklamy, zmieniło się postrzeganie firm i konsumentów na zrównoważony rozwój, zdecydowaliśmy się zainwestować duże pieniądze w to, aby nasze propozycje były zupełnie bezkonkurencyjne, zarówno estetycznie, ekologicznie, i funkcjonalnie. I tak doszliśmy do wniosku, że przyszedł czas na rebranding kojarzący się bardziej z innowacją a jednocześnie podkreślający naszą kreatywność.

Wprowadziliście nowe technologie produkcji, nowe standardy?

Do firmy POSideo dołączyli nowi fachowcy, eksperci posiadający szeroką wiedzę multibranżową. Dzięki nim firma jest w stanie analizować potrzeby klientów szerzej i głębiej i poświęcić więcej uwagi zamówieniom szytym na miarę potrzeb każdego nowego czy starego zleceniodawcy. To kluczowa rola marketingu w nowoczesnej firmie, która chce budować długotrwałe relacje z klientami i wyróżniać się na tle konkurencji. Badanie potrzeb klientów pozwala nie tylko dopasować ofertę do ich oczekiwań, ale także pokazać się jako ekspert i doradca w swojej branży. W ten sposób firma zyskuje zaufanie i lojalność klientów, a także inspirację do wprowadzania skutecznych zmian i rozwiązań. Produkujemy POS’y precyzyjnie pod brief klienta, a co za tym idzie – przekłada się to na osiągnięcie przez niego celów biznesowych. Unikamy kopiowania rozwiązań naszej konkurencji. Uważamy to za nieskuteczne marketingowo, bo POS-y mają za zadanie wyróżnić produkt w morzu konkurencji, a nie ją naśladować. Dodatkowo, wdrożyliśmy nowy model zarządzania przedsiębiorstwem, który zakłada dostosowywanie się do najbardziej specyficznych oczekiwań klientów. Rolą POS’ów od zawsze było przyciąganie uwagi konsumenta która miała za zadanie wywoływać impulsy zakupowe i bezpośrednio wpływać na wzrost sprzedaży, ale również zwiększać rozpoznawalność marki, wyróżniając ją na tle konkurencji. Dla nas dziś równie ważnym jest aspekt ekologii i zrównoważonego rozwoju. W naszej firmie stawiamy na innowacyjne rozwiązania w zakresie POS-ów. Nasze POS-y są wykonane z materiałów wielokrotnego użytku, które można łatwo złożyć, przechowywać i transportować. Ponadto są one wyprodukowane w sposób przyjazny dla środowiska, z wykorzystaniem technologii minimalizujących zużycie energii i odpadów. Często mówiąc o ekologii i zrównoważonej odpowiedzialności biznesu niektórzy mają wyobrażenie, że POS-y muszą być zrobione z papieru, tektury, i tylko takie będą rozwiązaniem optymalnym, bo są relatywnie tanie i można jest szybko wymienić i odzyskać surowiec. Jednak, gdy przenalizuję się to dokładniej, nie wygląda to tak ekologicznie . Odzysk papieru z rynku jest coraz trudniejszy i coraz bardziej kosztowny, ponieważ aby uzyskać parametry trwałości i jakości produktu z kartonu, jest on silnie zadrukowywany i powlekany coraz to wymyślniejszymi warstwami. Nie ma większego znaczenia czy będzie to folia czy lakier. Niektóre tak powleczone materiały nie nadają się odzyskania papieru. Innym aspektem jest trwałość takich POS-ów w zależności od miejsca ich użytkowania i rotacji produktu. Może ona oscylować w granicach od miesiąca do powiedzmy trzech. Dlatego dziś POSideo stawia na inne rozwiązanie, ekologiczne rozwiązanie często z konstrukcją metalową, trwałymi elementami z drewna i tworzywami pochodzącymi z odzysku. Wszystkie te materiały nadają się do wielokrotnego recyklingu. Zarówno stal jak i rodzaje używanych tworzyw można odzyskiwać wielokrotnie. Obniża to znacząco wpływ na środowisko, a dużo niższa częstotliwość wymiany obniża koszty marketingowe w skali pracy takich POS-ów na rynku. Podsumowując, dzisiejsze POS-y mogą być przyjazne dla środowiska, bez uszczerbku na estetyce czy trwałości i walorach użytkowych. Bardzo ważnym czynnik naszej branży jest technologia cyfrowa którą stosujemy w naszych POS -ach . Podczas jednego z wydarzeń branżowych, zdobyliśmy nagrodę główną w konkursie na najlepszą ekspozycję roku w kategorii DIGITAL POS. Cieszy nas ona tym bardziej, że wszystkie nasze nagradzane ekspozycje pracują dla naszych klientów na rynku.Połączenie e-marketingu z materiałami POSM jest przedłużeniem kampanii i uzyskaniem większej skuteczności w działaniu marki.