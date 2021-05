Branża lotnicza odradza się, ale bardzo powoli

To był ekstremalnie trudny rok dla branży lotniczej. Dziś swoje wyniki za rok finansowy kończący się 31 marca przestawił Ryanair. Spółka w ciągu roku straciła 815 mln. euro w porównaniu do 1 mld euro zysku w roku poprzednim. Spółka przewiozła tylko 27,5 mln pasażerów, tj. 81 proc. mniej niż rok wcześniej. Zadłużenie spółki wzrosło o 28 proc. do 5,8 mld euro. Ruch lotniczy odradza się powoli z powodu wolniejszego tempa szczepień w Europie niż w USA.

Lepsze wyniki linii lotniczych powinniśmy poznać w sierpniu, gdy podsumowany będzie kwartał kończący się w czerwcu br. Ryanair już wznowił lub zapowiedział wznowienie wielu tras z Polski, a także planuje utworzenie zupełnie nowych połączeń. Kryzys w branży lotniczej i spadki liczby pasażerów powodują, że Ryanair będzie teraz częściej latał na główne lotniska zamiast jak poprzednio na te tańsze i bardziej oddalone od miast. Tak będzie np. w Sztokholmie.

Powolne tempo znoszenia barier w podróżowaniu dotyka wszystkich linii lotniczych. W zeszły wtorek obserwowaliśmy znaczące spadki cen akcji Ryanair, Wizzair, EasyJet oraz innych, kiedy rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że na liście krajów, do których Brytyjczycy będą mogli bez przeszkód podróżować, znalazło się tylko 12 państw. EasyJet swoje wyniki za pierwszy kwartał 2021 przedstawi 20 maja, a Wizzair opublikuje raport za rok kończący się 31 marca w dniu 2 czerwca.

Paweł Majtkowski, analityk eToro na polskim rynku