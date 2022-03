Branża SEO w Polsce – coraz więcej firm pozycjonuje się w Google

Marketing w sieci rozwija się nieustannie, dotyczy to także rynku polskiego. Szczególnym powodzeniem cieszy się pozycjonowanie sklepów internetowych, które uwzględnia w swoich budżetach większość przedstawicieli sektora e-commerce. Zapoznaj się z poniższym artykułem i przekonaj się, jak wygląda obecnie branża SEO w naszym kraju!

Polska branża e-commerce

Zakupy online cieszą się powodzeniem na całym świecie, także w Polsce. Sklepy internetowe są odwiedzane nie tylko przez młode osoby, ale coraz częściej również przez seniorów. Znaczny wzrost popularności takiej formy nabywania towarów odnotowano w 2020 roku, kiedy to z powodu pandemii wiele stacjonarnych punktów sprzedaży przeniosło się do sieci. Jednak także wcześniej branża e-commerce przeżywała znaczny wzrost i wszystko świadczy o tym, że powinien on się utrzymać.

Dane statystyczne z 2020 roku wskazują, że obecnie 73% Polaków regularnie robi zakupy w sieci. Nieustannie pojawiają się kolejne sklepy internetowe, które proponują konsumentom zróżnicowany asortyment towarów i usług. W naszym kraju funkcjonuje już ponad 400 000 punktów sprzedaży online i ta liczba najprawdopodobniej będzie stale rosnąć.

Pozycjonowanie sklepów internetowych

Wzrost popularności sklepów online przekłada się na rozwój branży SEO. Optymalizacja serwisów www pod kątem widoczności w wynikach Google to sprawdzony sposób na promocję w sieci. Trudno z góry określić, jaki budżet należy przeznaczyć na pozycjonowanie – cennik jest uzależniony od kilku czynników. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniej agencji, która ma doświadczenie w działaniach SEO i korzysta z nowoczesnych narzędzi w swojej pracy. Taka firma zatrudnia też sztab specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspólnie pracują nad projektami klientów.

Na cennik pozycjonowania wpływa przede wszystkim rozmiar serwisu. Sklepy internetowe różnią się między sobą ilością sprzedanego towaru i tym samym liczbą podstron, które muszą zostać zoptymalizowane pod kątem widoczności w przeglądarkach. Na ostateczny koszt usługi wpływa też copywriting, czyli wypełnianie serwisu treściami zgodnymi z zasadami SEO. Zlecając tworzenie opisów agencji, można zwiększyć skuteczność jej pracy.

Coraz więcej firm z polskiej branży e-commerce decyduje się na sprzedaż swoich towarów za granicą. Tutaj kluczem do sukcesu jest także agencja SEO, która pomoże zoptymalizować serwis na potrzeby rynków w innych krajach. Taka opcja wymaga zwiększenia budżetu na pozycjonowanie, cennik musi bowiem uwzględniać m.in. tworzenie treści w języku obcym.

Poza tym pozycjonowanie sklepów internetowych może obejmować też następujące działania.:

wybór i optymalizację grafik,

link building,

tworzenie artykułów blogowych.

Pozycjonowanie sklepów internetowych dla branży e-commerce

Sprzedaż towarów online to prosty sposób na zwiększenie zysków firmy! Warto uwzględnić też pozycjonowanie sklepów internetowych, aby poprawić widoczność swojej oferty w wyszukiwarce Google. W tym celu najlepiej zgłosić się do agencji SEO, która przygotuje plan na pozycjonowanie – cennik, zakres prac oraz przewidziane rezultaty.