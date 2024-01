Brown-Forman wśród najbardziej tolerancyjnych pracodawców na świecie

Brown-Forman, międzynarodowa firma branży dystrybucji alkoholu, uzyskała najwyższą ocenę w rankingu Human Rights Campaign Foundation 2023–2024 Corporate Equality Index (CEI). Oznacza to, że firma spełnia wszystkie 200 kryteriów ISE, które odnoszą się do polityki i praktyk korporacyjnych związanych z poszanowaniem praw osób LGBTQ+ w miejscu pracy.

„W Brown-Forman dbamy o to, aby dla każdego pracownika firma była naturalnym środowiskiem, które stwarza poczucie bezpieczeństwa i przynależności” – powiedziała Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR Brown-Forman Polska.

Wyniki badania CEI 2023–2024 obrazują stan przygotowania i realizacji polityki tolerancji w firmach, które mają siedzibę w USA i promują politykę miejsca pracy przyjazną osobom LGBTQ+ w swoich placówkach w USA i za granicą. Badanie stanowi obraz polityki firm obejmujący grupę 21 milionów pracowników w USA i na całym świecie.

„Od ponad dwudziestu lat firmy odgrywają ważną rolę w promowaniu równości osób LGBTQ+, koncentrując się na potrzebach i głosach pracowników, jeśli chodzi o szacunek w miejscu pracy. Chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, rosnący z roku na rok udział ISE jest dowodem na to, że społeczność biznesowa dostrzega odpowiedzialność i wartość w utrzymywaniu równości i włączenia społecznego” – powiedział RaShawn „Shawnie” Hawkins, Human Rights Campaign, starszy Dyrektor, Równość w miejscu pracy.

Nagroda Human Rights Campaign Foundation jest kolejnym potwierdzeniem zaangażowania Brown-Forman w budowanie przyjaznego i otwartego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, bez względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Fundacja Kampanii Praw Człowieka jest ramieniem edukacyjnym Kampanii Praw Człowieka (HRC), największej amerykańskiej organizacji praw obywatelskich, działającej na rzecz zapewnienia równości osób lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer (LGBTQ+). Poprzez swoje programy Fundacja HRC stara się dokonać transformacyjnych zmian w codziennym życiu osób LGBTQ+, rzucając światło na nierówności i ucząc zrozumienia kwestii LGBTQ+. Dorobek Fundacji obejmuje zmianę warunków pracy dla ponad 15 milionów pracowników, 11 milionów uczniów, 1 miliona klientów w systemie adopcji i pieczy zastępczej i nie tylko.

https://www.hrc.org/resources/corporate-equality-index