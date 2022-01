Cain International i White Star Real Estate pozyskali 36 mln euro na budowę The Park Kraków

Deweloper White Star Real Estate oraz Cain International, inwestor działający w Stanach Zjednoczonych i Europie, pozyskali 36 milionów euro kredytu budowlanego i inwestycyjnego od PKO BP, na budowę kompleksu The Park Kraków. Inwestycja zlokalizowana na krakowskim Podgórzu będzie składać się z ośmiu budynków i zapewni 100 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku, a pierwszy budynek jest wynajęty w ponad 70% i ma zostać oddany do użytku w drugim kwartale 2022 r.

The Park Kraków zaoferuje nowoczesną przestrzeń biurową, którą będzie można łatwo dostosować do potrzeb najemców. Kompleks został zaprojektowany zgodnie z zasadami biophilic design, co jak potwierdzają badania, wspiera produktywność, kreatywność i wpływa na dobre samopoczucie pracowników. Cały projekt będzie zrealizowany na powierzchni około 5ha, z czego 3ha to przestrzeń niezabudowana i w pełni wyłączona z ruchu samochodowego z dużą ilością starannie dobranej zieleni, małą architekturą, strefami relaksu i szeroką ofertą udogodnień.

Projekt jest jednym z aktywów funduszu European Real Estate Opportunity Fund I (EREO I), który zamknął maj 2021 roku z zobowiązaniami w wysokości 324 mln euro.

„Jesteśmy pewni, że takie biura jak The Park Kraków odegrają ważną rolę w rozwoju miast” – powiedział Daniel Harris, dyrektor zarządzający, szef ds. inwestycji europejskich w Cain International. „Udogodnienia dla pracowników w połączeniu z doskonałą lokalizacją i przemyślanym designem sprawiają, że The Park Kraków może stać się perłą w koronie jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce. To ważny moment dla projektu i nie możemy doczekać się kolejnych etapów.”

„Bardzo się cieszymy, że nasze dotychczasowe realizacje parków biurowych, pozwoliły nam nawiązać wieloletnią współpracę z tak ważną instytucją, jaką jest PKO BP. Pozyskanie tego finansowania oraz podpisanie pierwszej umowy przednajmu na ponad 70% powierzchni w pierwszym budynku, były kamieniami milowymi dla The Park Kraków. To, oraz dobra strategia najmu potwierdzają jakość projektu, który rozwijamy pomimo trudnych warunków rynkowych.” Mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

„Byliśmy zachwyceni możliwością bycia częścią tego wyjątkowego, wielofazowego kompleksu biurowego w Krakowie. Doceniamy inwestycję The Park Kraków, w szczególności projektowanie w trosce o komfort pracownika, który jest kluczowy w dzisiejszym środowisku pracy. Jesteśmy przekonani, że podpisana umowa kredytowa jeszcze bardziej przyspieszy rozwój projektu.”– komentuje Agata Gola, Dyrektor Finansowania Nieruchomości w PKO BP.

Informacje o projekcie:

The Park Kraków będzie docelowo liczył 8 budynków biurowych w których dostępne będzie ok. 100 tys. m2, wysokiej jakości powierzchni najmu. Budowa pierwszego budynku w ramach The Park Kraków rozpoczęła się w połowie 2020 r. Projekt ma wyróżniać się tzw. „zielonymi” rozwiązaniami. Na dachach zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a w budynkach będzie wdrożony system optymalizacji zużycia wody, gdzie woda deszczowa będzie wykorzystywana do podlewania zieleni. Cały kompleks został też zaprojektowany zgodnie z zasadami biophilic design które wykorzystują potencjał natury – roślinności, światła, wody i powietrza. Inwestycja przy ulicy Saskiej 25, będzie największym jak dotąd projektem biurowym w stolicy Małopolski. Projekt zakłada, że na każdym piętrze biurowca znajdzie się ok. 240 stanowisk pracy, co w sumie daje 9,6 tys. miejsc dla pracowników biurowych w całym kompleksie.