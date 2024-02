Ceny ubezpieczeń na świecie rosną, ale tempo wzrostu spada

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 2% w czwartym kwartale 2023 r. (spadek z 3% w Q3 2023) – wynika z najnowszego raportu Global Insurance Market Index. Jest to 25. kwartał z rzędu, w którym odnotowano wzrost stawek.

W czwartym kwartale stawki ubezpieczeniowe kształtowały się na podobnym poziomie w niemal we wszystkich regionach. Podobnie jak w Q3 i Q2 było to w dużej mierze spowodowane kontynuacją tendencji spadkowej w liniach finansowych i profesjonalnych oraz niewielkim spadkiem cen na rynku ubezpieczeń cybernetycznych. Na wyniki kwartału miał również wpływ umiarkowany wzrost stawek dla ryzyk majątkowych, przy czym zwiększona konkurencja zrównoważyła wpływ silnego popytu i odnotowywanych strat.

W Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Azji i w regionie Pacyfiku stawki pozostały stabilne. W Stanach Zjednoczonych nastąpił wzrost cen ubezpieczeń o 3%, w Europie o 4%, w Indiach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce o 4%, a w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach o 8%.

Kluczowe wnioski:

Ceny polis majątkowych na świecie wzrosły średnio o 6% w czwartym kwartale 2023 r. (niewielki spadek w porównaniu do 7% w Q3); jednocześnie stawki ubezpieczeń OC wzrosły o 3% (utrzymując poziom z czterech poprzednich kwartałów).

Szósty kwartał z rzędu obserwujemy spadek cen w liniach finansowych i profesjonalnych. W wyniku dalszych obniżek i zwiększonej konkurencji o klientów – szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w regionie Pacyfiku – ceny ubezpieczeń spadły średnio o 6% w Q4 2023, podobnie jak w poprzednim kwartale.

Ceny polis cybernetycznych na świecie spadły o 3% (notując dalszy spadek – 2% w Q3). Jest to dopiero drugi kwartał, w którym odnotowano spadek cen od 2018 roku.

Ubezpieczyciele w większości regionów nadal obawiają się wpływu inflacji na wartość aktywów i koszty odszkodowań przy odnowieniach polis.

„W czasach panującego niepokoju gospodarczego na świecie, klienci z pewnością będą zadowoleni z większej stabilności stawek ubezpieczeniowych, zwłaszcza w liniach majątkowych, oraz z rosnącej konkurencji ze strony ubezpieczycieli w przypadku dobrze zarządzanych ryzyk. 2024 ma być rokiem znaczących wyzwań geopolitycznych i gospodarczych, dlatego ściśle współpracujemy z klientami w celu opracowania rozwiązań, które pozwolą zwiększyć odporność na globalne wydarzenia i wykorzystać poprawiające się warunki rynkowe” – komentuje wyniki raportu Pat Donnelly, President, Marsh Specialty and Global Placement, Marsh.

Marta Buda – Dyrektor ds. Obsługi Klienta w Marsh Polska: „Według raportu ostatni kwartał 2023 roku był kolejnym, który dołączył do serii rosnących cen. Na uwagę zasługuje jednak tempo ostatnich zmian, które charakteryzuje się znacznie większą stabilnością w porównaniu z wcześniejszymi okresami. Od początku 2021 roku wzrost cen wahał się od 5% do 8%, co pozwala poszukującym ochrony ubezpieczeniowej patrzeć z pewną nadzieją w przyszłość. Obecnie nadal jednak pozyskanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla niektórych branż czy obiektów stanowi wyzwanie, a większe zainteresowanie rynków ubezpieczeniowych dotyczy, co do zasady, dobrze zarządzanych ryzyk, szczególnie w obszarze ciągłości działalności”.

Blanka Kuzdro-Chodor – Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego w Marsh Polska dodaje: „W 4Q 2023 odnotowaliśmy wyhamowanie wzrostu stawek w ubezpieczeniach majątkowych, których doświadczaliśmy we wcześniejszych kwartałach. Trend ten powinien utrzymywać się w najbliższych kwartałach roku 2024. Nieustającym problemem pozostaje brak wystarczającej pojemności rynku”.

Anna Pluta – Lider Zespołu Ryzyk Cybernetycznych, Marsh Polska: „Zaobserwowana stabilizacja cen w ubezpieczeniu cybernetycznym w Europie w 4Q2023 w dużej mierze wynika z poprawy jakości stosowanych przez spółki środków kontroli ryzyka cyber co pozytywnie wpływa na ograniczanie m.in. ataków związanych z oprogramowaniem ransomware. Dodatkowo na rynkach europejskich pojawiają się nowe moce pojemnościowe zarówno w warstwach podstawowych jak i nadwyżkowych. Nowi uczestnicy rynku ubezpieczeniowego wymuszają zwiększoną konkurencję pozytywnie wpływając na wysokość składek dla ubezpieczonego. W Europie kontynentalnej poziom cen polis cyber w 4Q2023 spadł o 5% w stosunku do 3Q2023 i ten rynek korzystniej reaguje na potrzeby ubezpieczonych niż ubezpieczyciele na rynku brytyjskim.”

Marcin Olczak – Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych w Marsh Polska dodaje: „Statystyki dotyczące niewypłacalności w Polsce w dalszym ciągu są napędzane kłopotami firm z kategorii MŚP. Jest to z pewnością odczuwalne, poprzez swoją skalę, przez niektórych Ubezpieczycieli, ale w dalszym ciągu w przypadku większości polis nie widać znaczącego wzrostu szkodowości. Schodząc na poziom poszczególnych umów czy też nawet branż, wzrost szkodowości oraz spadki obrotów deklarowanych do ubezpieczenia, wskazywałyby na zmianę trendu w stawkach (czyli ich wzrost, tak bardzo pożądany przez Ubezpieczycieli). Jednak silna konkurencja pomiędzy Ubezpieczycielami pozwala unikać takiej sytuacji. Również od strony limitów kredytowych rynek pozostaje stabilny i przewidywalny. Pojedyncze wyjątki, które się zdarzają, nie zmieniają ogólnego obrazu rynku ubezpieczeń należności handlowych. W dalszym ciągu mamy do czynienia z rynkiem Ubezpieczającego – prognozy na 2024 są w dalszym ciągu są optymistyczne, trudno więc wskazać powody dla którego ta sytuacja miałby się zmienić.